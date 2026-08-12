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    ¿Cuánto le hubiera costado a la economía chilena un feriado extra en septiembre?

    “El 17 va a ser día de trabajo”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, cerrando definitivamente la puerta a esa posibilidad. El consenso de los economistas, respalda la posición del gobierno.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Celebración de Fiestas patrias

    Después de algunas vacilaciones, el gobierno finalmente decidió no patrocinar la propuesta del Partido de la Gente (PDG) de establecer el 17 de septiembre como feriado nacional, extendiendo la celebración de las Fiestas Patrias.

    “El 17 va a ser día de trabajo”, dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sumándose así a las declaraciones que dio el gobierno a través del biministro Claudio Alvarado, y el titular de Segpres, José García Ruminot.

    La decisión de oponerse al feriado no resultaba sencilla debido a lo popular que supone sumar un día feriado en un país en el que habitualmente se debate sobre los pocos días de vacaciones legales que existen.

    Sin embargo, el consenso de los expertos apuntan a que decretar el 17 de septiembre como un feriado no era buena idea, más aún considerando el pobre desempeño de la actividad que en junio logró evitar una recesión técnica.

    “Habría implicado en torno a 0,3% de menor crecimiento, reconociendo que los 17 de septiembre se opera habitualmente “a media máquina”. De todas maneras, es una señal correcta, reconociendo que el foco del país hoy está puesto en recuperar la economía. Revela coherencia”, comentó Sergio Lehmann, economista jefe de BCI.

    El gobierno descartó el feriado del 17 de septiembre. Diego Martin

    Desde una perspectiva estrictamente económica, el argumento principal para defender un feriado en una economía que ya cuenta con un calendario festivo abultado se centra en la reasignación sectorial del consumo y el efecto multiplicador en las economías locales, junto con la mitigación de algunos rendimientos laborales decrecientes.

    En efecto, un día hábil alienta actividades como la gastronomía y el entretenimiento, con un efecto en el gasto, por ejemplo, de la gente de santiago que se traslada a regiones.

    “Para efectos de la economía es como cualquier feriado. El efecto neto es negativo. Beneficia al turismo y las actividades de ocio pero perjudica a todas las demás”, comentó el socio y gerente de estudios de Gemines Consultores, Alejandro Fernández

    “En general esto tiene dos impactos que son contrapuestos, pero domina el impacto negativo. ¿Cuál es el efecto negativo? Bueno, menor actividad económica en general y se contrarresta parcialmente por el impacto positivo de, a lo mejor mayor turismo, pero, el efecto total es negativo sobre la actividad económica”, reafirma Cecilia Cifuentes, Directora del Centro de Estudios Financieros - CEF del ESE Business School, Universidad de los Andes.

    El ministro Jorge Quiroz dijo que el 17 de septiembre se trabaja. Dedvi Missene

    El año pasado, el estudio de Activa Research “Los Chilenos y las Fiestas Patrias”, que busca conocer cómo los chilenos celebrarán este 2025, reveló que el gasto estimado, considerando alimentación, salidas, viajes, entretenimiento, entre otras actividades, es de $132.000, $10 mil pesos menos que en 2024.

    “Hay sectores y regiones que generan más actividad con un feriado adicional como el turismo, restaurantes, cierto tipo de comercio, pero ese aumento no alcanza a compensar el efecto negativo en otros sectores”, complementa Benjamín Villena, profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello.

    El complejo momento económico

    Hay que recordar que el Imacec de junio mostró un crecimiento de 2,4% en junio, superando las expectativas. Sin embargo, fue el primer registro positivo luego de cinco caídas consecutivas. Ayer, los expertos consultados por el Banco Central estimaron que el PIB de Chile crecerá apenas 1,3% en 2026, con una mejora para 2027, ejercicio para el que proyectan una expansión de 2,8%.

    Las cifras siguen siendo bajas y en línea con el periodo de estancamiento de la economía chilena que ya se extiende por más de una década. Por lo mismo, el contexto no supone el más favorable para un feriado.

    Imacec de junio mostró alza de 2,4% en junio. Feriado del 17 de septiembre habría impactado el Imacec de ese mes, según expertos.

    El economista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas, dijo que si se hubiera declarado feriado el 17 de septiembre, la actividad hubiera perdido un día hábil que habría golpeado al imacec de ese mes.

    “El imacec de septiembre debería verse afectado negativamente en alrededor de dos a tres décimas. Con esto, la estimación de septiembre debería ubicarse mas cerca de 1,7%- 1,8% anual que de 2,1%-2,2% anual como es lo esperado con el 17 siendo un día hábil”, dijo el experto.

    Pablo Müller, director del Magíster en Desarrollo Económico y Social de la U. Autónoma, estimó que

    Eñl costo directo de incorporar un feriado adicional podría situarse en torno a los US$ 110 millones de actividad económica.

    “El punto relevante es que estamos incorporando un día no trabajado en una economía que necesita elevar su productividad y recuperar mayores tasas de crecimiento”, sostuvo el experto.

    Más sobre:FeriadoFiestas patriasEconomíaImacec

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