La economía chilena evita la temida recesión tras el primer Imacec positivo del año

La economía chilena respira y evita la temida recesión técnica. El Banco Central reportó que Imacec de junio anotó un alza de 2,4% en junio, lo que supone su primer registro positivo luego de cinco caídas consecutivas y su peor arranque de año desde la pandemia.

La serie desestacionalizada aumentó 0,6% frente a mayo y 1,4% en doce meses.

La cifra superó con creces las expectativas de los expertos que esperaban una subida en torno al 2% y supone también su mejor desempeño desde septiembre de 2025.

La última vez que hubo un Imacec positivo fue en diciembre del año pasado (1,3%).

Se trata de una mejora que había anticipado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien en entrevista con Pulso había anticipado un “punto de inflexión” de la actividad en junio.

Según el Banco Central, el resultado de junio se explicó por el crecimiento de la minería, los servicios y el comercio. Esas mismas tres actividades determinaron el avance en términos desestacionalizados.

¡Buena noticia para iniciar la semana! El Imacec de junio de 2,4% confirma lo que anticipamos: la economía retomó el crecimiento y la minería lideró este repunte. Recibimos una economía estancada, pero con gestión y mayores certezas estamos comenzando a revertir esa tendencia 📈… pic.twitter.com/e5vlwZQwmk — Daniel Mas Valdés (@DanielMasValdes) August 3, 2026

Cabe recordar que entre enero y mayo la actividad había anotado retrocesos de 0,9%, 0,3%, 0,2%, 1,2% y 0,9%, respectivamente.

Y pese al buen Imacec de junio, el promedio de las variaciones mensuales del primer semestre queda así en torno a 0,2% negativo. Se trata, así, del peor primer semestre desde el 2020 cuando la pandemia la asestó a la economía chilena una contracción de 7,62%.

Qué pasó con la economía en junio: sube la minería, al fin

La minería fue el principal motor del mes, con un alza de 9,8% anual que aportó 1,1 puntos porcentuales a la variación del indicador. Los servicios contribuyeron con 0,9 puntos tras crecer 1,7%, y el comercio sumó 0,5 puntos con un incremento de 5,4%.

En el otro extremo, los impuestos sobre los productos cayeron 1,2% y restaron 0,1 punto al resultado.

La industria manufacturera retrocedió 0,7%, caída que el Banco Central atribuyó principalmente a una menor elaboración de productos pesqueros, tal como había dicho el INE tras las cifras sectoriales conocidas el viernes.

La actividad minera repuntó en junio y empujó al Imacec. MARIO TELLEZ

La producción de bienes en su conjunto avanzó 3,9% anual, desempeño determinado por la minería, en particular del cobre. El resto de bienes, que agrupa a los sectores agropecuario-silvícola, pesca, electricidad, gas, agua y construcción, subió 1,0%. En cifras ajustadas por estacionalidad, el grupo creció 0,7% mensual, también por efecto de la minería del cobre.

El comercio y PIB no minero

Todos los componentes del comercio anotaron resultados positivos. El Banco Central destacó el desempeño del segmento mayorista, impulsado por las ventas de maquinaria y equipos. En el minorista sobresalieron las ventas en establecimientos especializados de vestuario, en almacenes de comestibles y a través de plataformas online, mientras que el automotor registró aumentos en la venta de vehículos y en los servicios de mantención.

En términos desestacionalizados, la actividad comercial creció 1,5% mensual.

Todos los componentes del comercio anotaron resultados positivos en junio, empujando al Imacec. Andres Perez

El alza de los servicios se explicó por los servicios personales, en particular salud y educación, con una contribución menor de los servicios empresariales. Estos últimos determinaron el aumento desestacionalizado de 0,5% respecto de mayo.

El Imacec no minero, que excluye la actividad extractiva, presentó un incremento anual de 1,4%. En términos desestacionalizados creció 0,1% frente al mes anterior y 0,4% en doce meses.

El Banco Central precisó que junio de 2026 registró un día hábil más que junio de 2025, factor que incide en la comparación de la serie original. La base de comparación tampoco era baja: en junio del año pasado la actividad había crecido 3,4%.