Gobierno destaca la gestión económica tras el Imacec de junio que evita la recesión técnica

El gobierno del Presidente José Antonio Kast valoró el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio, que subió y logró evitar la recesión técnica.

El Banco Central reportó que el Imacec de junio anotó un alza de 2,4% en junio, lo que supone su primer registro positivo luego de cinco caídas consecutivas y su peor arranque de año desde la pandemia.

El Imacec comenzó una racha a la baja desde enero pasado hasta mayo de este año. Un periodo que comprendió los últimos meses del gobierno del expresidente Gabriel Boric y los primeros de la actual administración.

“Tal como lo habíamos anticipado, el Banco Central informó que la actividad económica repuntó en junio, quebrando la racha negativa de los meses previos. En esa línea, destaca el positivo desempeño que registró la minería”, dijo el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas.

En esa línea, el secretario de Estado explicó las cifras de junio en el contexto de los efectos de la administración del Ejecutivo.

“Recibimos una economía estancada, pero con gestión y mayor certeza estamos comenzando a revertir esa tendencia. Esta cifra de junio es el primer paso de un largo camino. Ser un Estado facilitador y el apoyo a las pymes, a la minería, al turismo, al mundo pesquero y acuícola son claves”, dijo el biministro.

De cara al futuro, el secretario de Estado comentó que “queda mucho por hacer, pero el rumbo hacia la reconstrucción ya está atrasado. Seguiremos trabajando para consolidar la reactivación. Nuestra meta sigue firme en destacar proyectos y acelerar la creación de 300.000 nuevos empleos”.

Quiroz celebra

Luego, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comentó que el positivo Imacec de junio era algo que había anticipado. “Mucha gente pensaba que estábamos en recesión técnica, etc. Ustedes recordarán que ya hace unos 20 días dijimos que no, que junio era un mes que se veía positivo y bastante positivo”.

“Es importante señalar que este crecimiento está por sobre toda la expectativa del mercado y estamos muy conformes con ello”, agregó.

En esa línea, el ministro comentó que “esto significa que la economía está volviendo a crecer y es una buena noticia, pero a nosotros no nos interesa y nunca nos va a interesar un dato puntual, sino que nos interesa el crecimiento a largo plazo”, dijo en relación con que se apruebe la megarreforma este martes.

Se espera que esta semana el Senado vote el último artículo pendiente sobre compensación fiscal a los municipios tras la rebaja del cobro de las contribuciones para mayores de 65 años. “Me sorprendería que no se apruebe”, dijo el ministro en referencia a que el mecanismo de compensación no encuentra un consenso dentro de los alcaldes.

De cara al futuro de la economía, para la segunda parte del año, el ministro comentó que “esperamos que el segundo semestre tengamos un segundo semestre muy dinámico”, dijo.

“Todavía es muy temprano para adelantar un cambio en cualquier dirección de nuestra expectativa y como ustedes bien saben, en el informe de finanzas públicas hablamos de un crecimiento de 1,8% y todavía lo mantenemos”, dijo sobre las expectativas de crecimiento.