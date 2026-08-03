Reforma previsional: empleadores empiezan a cotizar este mes otro 1% adicional y parte el préstamo reembolsable al Estado

Uno de los hitos más relevantes en el marco de la implementación de la reforma de pensiones aprobada por el Congreso en enero de 2025 ocurrió en agosto del año pasado, cuando empezó a regir el aumento de la cotización adicional con cargo al empleador que definió el proyecto, de manera gradual, en un plazo de nueve años.

Hasta antes de eso, los trabajadores cotizaban un 10% para sus pensiones. Pero con la reforma de pensiones se definió que el empleador aportará un 7% adicional. También hay que considerar en esta ecuación lo que pagan actualmente los empleadores por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que es adicional al 7%, y que ahora se trasladará al Seguro Social, con una cotización equivalente al 1,5%.

Así, los empleadores empezaron a cotizar un 1% adicional para todos su trabajadores a partir de las remuneraciones de agosto de 2025, aporte que, en general, es enterado durante el mes de septiembre.

De esa cifra, el 0,1% se empezó a depositar en la cuenta de capitalización individual de los afiliados en cada AFP, y el 0,9% va a pagar la compensación a las mujeres por su mayor expectativa de vida, por lo que es destinando al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP), el organismo público y autónomo creado por la reforma previsional, que tiene como objetivo gestionar y financiar las prestaciones del Seguro Social Previsional.

Y acorde con el calendario establecido, en este mes de agosto recién iniciado, nuevamente aumentará la cotización extra que aportan los empleadores en otro 1% de las remuneraciones imponibles, lo que es pagado mayoritariamente desde el 20 de agosto hasta mediados de septiembre.

Eso significa que la cotización extra llegará ya a un total de 2%. Esto se desagrega así: 1% va a la compensación de las mujeres, un 0,9% se destina al préstamo reembolsable del Estado que gestiona el FAPP y 0,1% es para capitalización individual. Además, precisamente desde ahora se integrará al FAPP la cotización de 1,5% que corresponde al SIS.

La gradualidad establecida de nueve años contempla que los empleadores coticen un 0,75% adicional en agosto de 2027, otro 0,75% desde agosto de 2028 y luego un 0,7% extra por cada año entre 2029 y 2033.

Ahora, el plazo de nueve años para terminar de elevar la cotización previsional se cumplirá si todo marcha de acuerdo a lo previsto, porque la gradualidad podría extenderse a 11 años en el caso de que la evaluación que se hará a fines de 2027 de la Ley de Cumplimiento Tributario, dé cuenta de una menor recaudación a la esperada. En principio, el gobierno actual ya ha dicho que hubo una sobreestimación de los ingresos esperados por dicha ley para 2026.

Empleadores

La abogada del área de Servicios Laborales de PwC Chile, María Bellido, comenta que “al inicio de la implementación de la reforma previsional, en 2025, las consultas se concentraron principalmente en aspectos operativos, como la declaración, el pago y su reflejo en las liquidaciones de sueldo, y su impacto a nivel de costos laborales para el empleador”.

Actualmente, en cambio, señala que “las dudas son mucho más acotadas y específicas. En las empresas grandes y medianas hay un conocimiento consolidado sobre los efectos económicos de la reforma, mientras que las pequeñas empresas siguen enfrentando mayores desafíos para absorber estos costos y adaptarse a los constantes cambios en el marco regulatorio”.

El director Retirement Consulting de Willis Towers Watson (WTW), Claudio Sanhueza, explica que según lo que han conversado con sus clientes empresas “principalmente se encuentran revisando presupuestos y proyectando costos, esto no solo considerando la dotación actual, sino que también de los próximos siete-ocho años, ya que como sabemos la cotización tiene un incremento gradual. Las áreas de finanzas y recursos humanos están trabajando en conjunto para ajustar márgenes, actualizar presupuestos, adaptar los procesos de pago y preparar también la comunicación a sus trabajadores”.

Cotizaciones para el Seguro Social

Precisamente con la cotización adicional que harán los empleadores a partir de las remuneraciones de este mes, empezará a operar el que ha sido llamado de manera informal como préstamo reembolsable al Estado, que en realidad son las Cotizaciones con Rentabilidad Protegida (CRP).

Si bien de momento se destinará un 0,9% a ese fin, cuando nuevamente suba la cotización extra de cargo al empleador, el próximo año, las CRP totalizarán 1,5%. Ese aporte a futuro, dentro de 30 años, se destinará a las cuentas individuales de cada cotizante, pero antes de eso y de manera transitoria, se ocupará en el llamado Seguro Social.

En esa transición la medida funciona como un préstamo, dado que una vez que el afiliado se jubile, el monto que aportó será devuelto íntegramente a su pensión, con reajustes e intereses.

El FAPP explica que la CRP “reconoce y resguarda un porcentaje de las cotizaciones de los trabajadores enteradas por el empleador, entregando propiedad sobre ella, protegiéndola frente a los cambios del mercado y con garantía explícita del Estado. Cuando los trabajadores se pensionen, las CRP, con sus respetivos intereses y reajustes, se sumarán a la jubilación final. Además, es heredable”.

El FAPP plantea que una vez realizado el pago de esta cotización por parte del empleador, “el Instituto de Previsión Social (IPS) efectúa la recaudación y transfiere los recursos al FAPP, institución técnica y autónoma responsable de registrar las CRP e implementar un sistema de consulta para los cotizantes del sistema”.

Y agrega que actualmente está en la fase final del proceso de implementación de la CRP, “que ha estado enfocado principalmente en la creación de los sistemas tecnológicos, la coordinación con otros actores del sistema (como el IPS, las AFP y el Depósito Central de Valores, entre otros) y en la puesta en marcha del sistema de consulta para que todos los cotizantes del sistema puedan revisar su información personal”.

¿Dónde ver cuánto me corresponde por la CRP?

Respecto del sistema de consulta, el FAPP detalla que “estará disponible a fines de agosto en el sitio institucional. Los cotizantes del sistema podrán acceder, mediante su ClaveÚnica, a información detallada respecto del saldo acumulado y las CRP registradas a su nombre, junto con la posibilidad de generar y descargar certificados emitidos por el FAPP. La información disponible en el sitio se actualizará mensualmente con los registros consolidados al cierre del mes anterior, una vez completado el proceso de recaudación de las cotizaciones".

Indica que “esto significa, por ejemplo, que la información de las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones de agosto de 2026 pagadas durante septiembre de 2026, estarán disponibles para consulta en octubre de 2026″.

Además, añade que puso esta información a disposición de las AFP para que informen el detalle de las CRP a los afiliados en la cartola cuatrimestral.

En ese sentido, la subgerenta de Operaciones de la Asociación de AFP, Erika Fernández, comenta que los afiliados comenzarán a ver reflejada la CRP “en la cartola que reciben desde febrero de 2027, con información correspondiente al último trimestre de 2026. En esa cartola se incorporará una sección con el saldo de las cotizaciones con rentabilidad protegida dentro de ´Mi Ahorro Previsional´. También habrá un cuadro resumen con una columna específica para estas cotizaciones".

Adicionalmente, Fernández manifiesta que “la normativa dispone que las AFP podrán poner a disposición de los afiliados, a través de su sitio web, información sobre el saldo acumulado de las CRP, de acuerdo con la información que reciban del FAPP”.