Ascenso en el ranking ATP y un millonario premio: qué viene para Alejandro Tabilo tras su destacada semana en Washington

Alejandro Tabilo se reencontró con su mejor tenis y alcanzó las semifinales del ATP 500 de Washington. Pese a tropezar con la promesa del tenis español de 19 años Rafael Jódar (ya una realidad), el chileno completó una de sus mejores semanas de la temporada.

La primera raqueta nacional recuperó sensaciones justo después de un fatal paso por Estoril, que fue antecedido por otras semifinales en Bastad. En Portugal, el zurdo debutó directamente en octavos de final, donde se despidió abruptamente tras caer con el local Tiago Torres (427°).

Sin embargo, en territorio estadounidense disipó las dudas y volvió a las alegrías. Realizó un gran certamen, batiendo a rivales como el neerlandés Tallon Griekspoor (69°) o el francés Terence Atmane (46°).

El punto más alto fue el heroico triunfo sobre el local Ben Shelton (8°), partido que signific la clasificación a las semifinales del certamen y la cuarta victoria de su carrera ante un top 10. Antes también había vencido a Novak Djokovic (Masters de Roma 2024 y Montecarlo 2025), en dos oportunidades, y Lorenzo Musetti (Chengdú 2025).

Tras meterse entre los cuatro mejores en Washington, Tabilo sumó 200 puntos y escaló en el escalafón mundial. Este lunes amaneció como número 26 en el ranking ATP.

Por otra parte, su destacada participación le significó un importante desembolso. El nacional se hizo con US$ 132.425, algo más de 123 millones de pesos chilenos.

Los próximos desafíos de Tabilo

Tras el encuentro, el propio Tabilo se refirió a su derrota y a los próximos pasos a seguir: “Se escapó por muy poco, pero fue una semana más que positiva. A seguir por este camino mejorando, nos vemos en Canadá”, escribió en publicación en su cuenta de Instagram.

Ahora, el chileno continuará con un apretado calendario y regresará a su tierra natal para afrontar el Masters 1000 de Montreal, que inició su cuadro principal este domingo 2 de agosto.

Al ser uno de los cabezas de serie, Tabilo comenzará su participación directamente en la segunda ronda. Se enfrentará al vencedor del duelo entre el polaco Hubert Hurkacz (72°) y el estadounidense Marcos Giron (81°). En caso de imponerse, podría medirse con el ruso Daniil Medvedev (6°), que chocará con el ganador del partido entre el francés Giovanni Mpetshi Perricard (90°) o el neerlandés Botic van de Zandschulp (70°).

El zurdo será el único nacional en el certamen, ya que Tomás Barrios (145°) quedó eliminado en la qualy ante el australiano Aleksandar Vukic (101°), por 7-6(4) y 6-2.

En Canadá, Tabilo no defenderá unidades, ya que no estuvo presente en la edición anterior tras sufrir una lesión. Esto le permitirá seguir sumando puntos para escalar en el ranking mundial.

Ese mismo escenario es el que tendrá en los siguientes torneos de la gira de cemento, donde prácticamente no debe resguardar unidades en territorio norteamericano. Después, afrontará el Masters 1000 de Cincinnati, seguirá su paso por el ATP 250 de Winston-Salem y cerrará en el US Open, el último Grand Slam del año, que arranca el 30 de agosto.