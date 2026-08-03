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    Así funciona la red de Metro este lunes 3 de agosto: estación Santa Isabel en Línea 5 se mantiene cerrada

    Revisa el estado de las líneas del servicio de transporte de la Región Metropolitana y las recomendaciones que hace.

    Por 
    Equipo Breaking News
    Así funciona la red de Metro este domingo 2 de agosto

    La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

    El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

    Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

    La red comienza sus operaciones con estación Santa Isabel cerrada

    Por sexto día consecutivo Metro señaló por medio de su sitio web que la estación Santa Isabel de Línea 5 “estará cerrada y sin detención de trenes”.

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