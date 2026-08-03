El recado de Gago a Assadi tras su reaparición en la U: “No hay titulares ni suplentes; tiene que ganarse el puesto”

Universidad de Chile pasa a ser el único escolta del líder Colo Colo en la Liga de Primera. Tras la estrepitosa caída de la UC en Concepción, los azules cumplieron con la tarea al imponerse por 2-0 a Huachipato, en el Estadio Nacional, y treparon al segundo puesto, desplazando a los cruzados a la tercera casilla.

En el desglose del trámite en Ñuñoa, la U aprovechó la superioridad númerica frente a los acereros y logró dominar de principio a fin. De esta manera, ratificó su buen inicio en la segunda rueda y acumuló su segundo triunfo consecutivo en este semestre. En conferencia de prensa, el entrenador Fernando Gago realizó su análisis de este cometido y valoró la positiva actuación. “Creo que, hasta la expulsión, el equipo estaba jugando donde quería hacerlo y atacarlo. Acomodamos las situaciones de juego y estuvimos muy bien. Nos faltó finalizar mejor, porque teníamos mucha gente y no podíamos entrar. Pero creo que hicimos un buen partido”, dijo de entrada.

El director técnico argentino fue consultado por la aparición de Gonzalo Reyna, que llegó como refuerzo y debutó en esta jornada. “Es un chico que hace poco llegó al club. Se tiene que adaptar a la forma de trabajo y de entrenamiento. Lo está haciendo muy bien durante la semana, nos va a dar mucho y tiene que seguir creciendo”, aseguró.

El nivel de Assadi

Entre los valores destacados estuvo Lucas Assadi. El formado en la cantera azul volvió a la titularidad después de cuatro meses y aportó con dos asistencias. Pese a este gran nivel, Gago le dejó un recado. “Acá no hay titulares ni suplentes. Yo considero que el que está para jugar, tiene que hacerlo, independientemente del nombre que tenga. Para el partido del próximo miércoles me pasa lo mismo: me da igual quién está suspendido o si nos sirve el empate. Yo voy a poner el mejor equipo para la situación, porque nosotros trabajamos de esa manera”, señaló.

Lucas Assadi fue una de las figuras en el partido entre la U y Huachipato. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El transandino comentó la inclusión de Aránguiz (otro que volvió a la alineación titular) y volvió a remarcar la importancia de la preparación para Assadi. “En el caso de Charles, nadie va a discutir su jerarquía. Hoy era un partido que necesitábamos mucho control de la pelota y eso era lo que pretendíamos con él. En el caso de Lucas, lo vuelvo a repetir: es un jugador con muchas cualidades técnicas que a mí me gustan mucho. Decidí que hoy juegue los 90 minutos, como hace dos semanas decidí que no juegue. Cada jugador tiene que ganarse el puesto en cada semana”, puntualizó.

Finalmente, el estratega abordó si este partido había sido su mejor exhibición con el buzo de la U. “Creo que los 22 primeros minutos me gustaron muchísimo. El rival nos podía complicar con movimientos y transiciones, y porque intentaba jugar en zonas altas. Con la expulsión, es muy difícil entrar a equipos que se defienden abajo o que están posicionados en esa altura. Ahí aparece la jerarquía, la calidad y la acción individual para romper el esquema. Eso no depende de un entrenador. La calidad del gol de Vargas es totalmente del futbolista dentro de la cancha. ¿Es el mejor partido? La verdad es que no sé, yo me pongo contento cada vez que ganamos“, concluyó.