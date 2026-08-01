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    Presidente de Argentina critica a los seleccionados de la Albiceleste por el lienzo alusivo a las Malvinas en el Mundial

    Javier Milei hizo un llamado a separar las acciones políticas del fútbol. "No está bueno mezclar agua con aceite, es un deporte, un juego", indicó.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El cartel alusivo a Las Malvinas que desplegó el plantel de Argentina.

    El presidente de Argentina, Javier Milei, se refirió a la acción de los futbolistas de la Albiceleste durante el duelo contra Inglaterra en el Mundial de Norteamérica 2026.

    Tras el triunfo por 2-1, algunos jugadores aparecieron portando un lienzo con el texto “Las Malvinas son argentinas”, situación que acarreó un expediente disciplinario de la FIFA.

    A raíz de esto, el mandatario transandino sostuvo que el fútbol no debe mezclarse con cuestiones políticas. Para abordarlo, hizo una comparación con Elvis Presley.

    “Fue consultado por la guerra de Vietnam en una entrevista. Él le dijo que no opinaba de política, que es alguien que se dedica al entretenimiento”, luego agregó que “No está bueno mezclar agua con aceite, es un deporte, un juego”.

    “Los jugadores lo pueden hacer, por las emociones del momento. Eso no le puede pasar a un político, por que puede haber declaraciones similares a declarar una guerra”, remarcó.

    También recordó lo que sucedido en el Mundial de México 1986. “Hay que guardar la compostura. El gol de Maradona a los ingleses, cualquiera de los dos, no nos devolvieron las Malvinas”.

    “El avance en la recuperación lo hicimos desde la diplomacia. Hicimos que la ONU obligue a Inglaterra a que se siente hablar, eso ya sucedió. Es tal la forma que hacemos el trabajo diplomático que Estados Unidos se manifestó a nuestro favor, China y parte de Inglaterra lo considera”, aseveró.

    El expediente disciplinario contra Argentina

    Este miércoles, a través de un comunicado, el ente que rige el fútbol informó que “la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c) (servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva), del artículo 14, apartado 5 (conducta inadecuada), del artículo 15 (Discriminación y agresiones racistas) y del artículo 17 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA, a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

    Tras el triunfo transandino ante los británicos, que los metió en su segunda final planetaria consecutiva, las pasiones se desataron y Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez festejaron la victoria con un improvisado lienzo que decía “Las Malvinas son argentinas”. Y su mensaje fue más allá, pues Leandro Paredes en la zona mixta reivindicó la celebración y afirmó: “Y serán siempre argentinas”.

    La penalización que se contemplan para este tipo de casos son variables. La AFA puede exponerse a un castigo que parte desde una advertencia hasta multas o castigos para los futbolistas involucrados.

    Si bien también aparece la posibilidad que que los futbolistas sean suspendidos con la imposibilidad de defender a su selección, esta, por lo general, está destinado a casos especialmente graves o reiterados.

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    Más sobre:FútbolMundial 2026ArgentinaJavier MileiMalvinas

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