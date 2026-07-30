FIFA abre expediente disciplinario contra Argentina por la exhibición del lienzo alusivo a las Malvinas

La FIFA ha dado inicio a una investigación contra Argentina por la exhibición de la pancarta con el texto “Las Malvinas son argentinas”, que fue portado por algunos jugadores tras imponerse a Inglaterra en las semifinales, entre otras infracciones.

Este miércoles, a través de un comunicado, el ente que rige el fútbol informó que “la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha iniciado un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino por posibles incumplimientos del artículo 13, apartado 2, letra c) (servirse de un evento deportivo para realizar manifestaciones de índole distinta a la deportiva), del artículo 14, apartado 5 (conducta inadecuada), del artículo 15 (Discriminación y agresiones racistas) y del artículo 17 (Orden y seguridad en los partidos) del Código Disciplinario de la FIFA, a la luz de los cánticos y gestos discriminatorios, los retrasos en el inicio de los partidos, el incumplimiento de los protocolos de partido y de seguridad, la exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y los espectadores, y el lanzamiento de objetos por parte de los espectadores en varios partidos de la selección argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Tras el triunfo transandino ante los británicos, que los metió en su segunda final planetaria consecutiva, las pasiones se desataron y Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez festejaron la victoria con un improvisado lienzo que decía “Las Malvinas son argentinas”. Y su mensaje fue más allá, pues Leandro Paredes en la zona mixta reivindicó la celebración y afirmó: “Y serán siempre argentinas”.

La penalización que se contemplan para este tipo de casos son variables. La AFA puede exponerse a un castigo que parte desde una advertencia hasta multas o castigos para los futbolistas involucrados.

Si bien también aparece la posibilidad que que los futbolistas sean suspendidos con la imposibilidad de defender a su selección, esta, por lo general, está destinado a casos especialmente graves o reiterados.

Antecedentes

Las manifestaciones de carácter político no han estado ajenas en las ediciones pasadas de los Mundiales de fútbol. De hecho, en Rusia 2018, los suizos Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri celebraron los goles que anotaron contra Serbia, realizaron con las manos un gesto que evocaba el águila bicéfala que está presente en la bandera de Albania.

Un símbolo que tiene un alto peso político por el conflicto entre Serbia y Kosovo. Ante esto, la federación serbia presentó una demanda ante la FIFA, argumentando que se trataba de un acto de provocación.

Así, tras un minucioso análisis, el Comité Disciplinario de la entidad decidió multar a los implicados con 10.000 francos suizos. Además, se aplicó una multa de otros 5.000 francos a Stephan Lichtsteiner quien también realizó el gesto.