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    Fiscalización en campamento en Lampa deja a un prófugo por violación y otro por violencia intrafamiliar detenidos

    En el operativo participaron más de 50 funcionarios y se realizó en los campamentos Vista Hermosa y Lamparaíso.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un operativo de fiscalización nocturno realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la comuna de Lampa permitió la detención de un ciudadano chileno que se mantenía prófugo por un delito sexual y de un ciudadano peruano que registraba una orden de detención pendiente por violencia intrafamiliar.

    De acuerdo con la información policial, el ciudadano peruano mantenía una orden de detención vigente por violencia intrafamiliar desde 2024. En tanto, el ciudadano chileno era buscado desde hace dos meses por una orden judicial vinculada a un caso de abuso sexual contra una menor de edad.

    La Prefecta Catherine González, Jefa de la Prefectura Metropolitana Centro Norte, detalló que “el primer prófugo detenido es un ciudadano chileno con una orden por abuso sexual de una menor de 14 años, el cual fue capturado en esta fiscalización. Junto con ello se logró la detención de un ciudadano de nacionalidad peruana por violencia intrafamiliar, quien estaba prófugo desde el año 2024”.

    El operativo de fiscalización, en el cual participaron más de 50 funcionarios de distintas unidades especializadas de la PDI, se realizó en los campamentos Vista Hermosa y Lamparaíso.

    Además participó la Jefatura Nacional de Migraciones, quienes controlaron a 30 extranjeros que se encontraban en de manera irregular en el país.

    Según detalló la autoridad, en ambos campamentos viven alrededor de 4 mil personas de diversa nacionalidad.

    Más sobre:PDIOperativoLampa

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