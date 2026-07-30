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    Netanyahu descarta haber presionado a Trump para reanudar los ataques contra Irán

    Netanyahu además sostuvo que “todo aquello que conlleve el fin de su programa nuclear es nuestro objetivo”.

    Por 
    Europa Press

    El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha descartado este jueves haber presionado al presidente estadounidense, Donald Trump, para que reanudara sus ataques contra Irán y ha afirmado que estas acusaciones son una mera “caricatura”.

    Así, ha afirmado que seguir adelante con la ofensiva es “decisión del presidente” y ha expresado su esperanza de que finalmente Irán desee llegar a un acuerdo con él para poner fin a los ataques y “acabar con el programa nuclear”. “Todo aquello que conlleve el fin de su programa nuclear es nuestro objetivo”, ha añadido.

    “Ese es nuestro objetivo común; lo hemos hablado”, ha aseverado en declaraciones a la cadena ABC News. “Si existe suficiente presión económica y diplomática sobre Irán para que acepte un acuerdo, que lo intenten”, ha insistido Netanyahu.

    Al ser preguntado sobre un posible cambio de gobierno en Irán a raíz de la ofensiva desatada en febrero de forma conjunta por los dos países, ha hecho hincapié en que su objetivo “es asegurar que el régimen iraní no posea armas nucleares”.

    En este sentido, ha manifestado que Trump es el “socio principal” de la alianza y que él mismo es tan solo un “socio secundario”, al tiempo que ha manifestado que antes del inicio de esa campaña militar, “creía que Irán podría cerrar el estrecho de Ormuz pero que tendría que considerar seriamente los posibles consecuencias”.

    Más sobre:IsraelEstados UnidosIránDonald TrumpBenjamin Netanyahu

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