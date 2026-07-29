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    Rusia lanza ataque con misiles balísticos contra Kiev en medio de advertencias de un bombardeo masivo

    Según informó CNN, la capital ucraniana y otras ciudades del país son blanco de una nueva ofensiva rusa, horas después de que el Presidente Volodymyr Zelensky alertara sobre un inminente ataque y tras reunirse con Donald Trump en Washington.

    Por 
    Luis Cerda
    Archivo

    Rusia lanzó durante la noche de este martes un ataque con misiles balísticos contra Kiev, la capital de Ucrania, según informaron el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, y la Fuerza Aérea ucraniana, de acuerdo con CNN.

    El medio estadounidense indicó que Dnipro, Kryvyi Rih y otras ciudades del país también se encontraban bajo ataque, mientras las autoridades mantenían la alerta ante la posibilidad de nuevos bombardeos.

    “La amenaza de nuevos ataques permanece”, señaló Klitschko, quien instó a la población a mantenerse en los refugios.

    La ofensiva ocurre pocas horas después de que el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, revelara que había recibido un informe de la Fuerza Aérea en el que se advertía que Rusia preparaba un “ataque masivo” contra Kiev.

    “Hay una alta probabilidad de que el ataque se lleve a cabo esta noche”, había afirmado Zelensky.

    El nuevo bombardeo se produce, además, un día después de que el mandatario ucraniano se reuniera con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, instancia en la que solicitó el envío de sistemas adicionales de defensa aérea para proteger al país de los ataques rusos.

    Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han informado un balance preliminar de víctimas o daños producto de la ofensiva, mientras la situación continúa en desarrollo.

    Más sobre:Guerra en UcraniaRusiaUcraniaZelensky

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