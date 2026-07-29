Presidente Kast fija como meta recuperar el borde costero de Coquimbo antes de Fiestas Patrias para impulsar el turismo

El gobierno anunció este martes que uno de los objetivos del plan de reconstrucción tras el sistema frontal que afectó al norte del país será recuperar el borde costero de la Región de Coquimbo antes de Fiestas Patrias, con el fin de favorecer la actividad turística durante uno de los períodos de mayor movimiento económico del año.

En La Serena, con autoridades de su gabinete y regionales, el Presidente José Antonio Kast sostuvo que los trabajos se concentrarán en despejar los sectores afectados por el temporal para permitir la normalización de la actividad en el litoral.

“(...) desde el Faro hasta la Cruz (del Tercer Milenio) son casi 14 kilómetros de costa. Es una costa maravillosa y el compromiso es que de aquí a las Fiestas Patrias podamos tener despejadas las costas“ , afirmó.

El Mandatario señaló que la recuperación del borde costero forma parte de una estrategia más amplia para apoyar la reactivación económica de la zona.

“Hay muchas acciones en las semanas que vienen, pero el trabajo va a ser permanente porque el turismo genera también muchas fuentes laborales y nuestra subsecretaria de Turismo está enfocada en eso“, sostuvo.

Kast agregó que el Ejecutivo también está desarrollando planes específicos para otros sectores productivos afectados por el temporal, entre ellos la pequeña y mediana minería, la pesca artesanal y la agricultura, esta última impactada por los daños en la infraestructura de riego.

El Presidente reiteró que la prioridad continúa siendo enfrentar la emergencia y avanzar en la evaluación de daños, aunque afirmó que el gobierno ya trabaja en la etapa de reconstrucción con una mirada de largo plazo.

“Tenemos que recuperar y reconstruir las regiones más afectadas, que son Coquimbo y Atacama. Los recursos van a estar disponibles para esa reconstrucción, una reconstrucción con mirada de futuro porque se han realizado en épocas pasadas obras que no han estado a la altura de este fenómeno climático“, señaló.