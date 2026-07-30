Corte Suprema revoca prisión preventiva de imputado por caso “Rey del Plástico” al acoger recurso de amparo

La Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por la defensa del ciudadano venezolano Jhoylan Luis García Navarro y dejó sin efecto la prisión preventiva que había sido decretada en su contra en la investigación por el homicidio de Jaime Solanes, conocido como el “Rey del Plástico”, al concluir que la medida fue impuesta de manera improcedente.

García Navarro fue formalizado el 20 de mayo como el cuarto imputado por ese crimen. Al momento de la audiencia ya se encontraba privado de libertad, pues cumple prisión preventiva en otra investigación: el homicidio del comerciante José Felipe Reyes, conocido como el “Rey de Meiggs”, donde es imputado por asociación criminal y homicidio calificado, causa por la que continuará privado de libertad.

En la causa por el “Rey del Plástico”, el tribunal volvió a decretar la prisión preventiva mediante la figura de la denominada prisión preventiva anticipada, decisión que fue impugnada por la defensa mediante un recurso de amparo.

La Segunda Sala de la Corte Suprema concluyó que dicha medida solo procede cuando el imputado está cumpliendo efectivamente una pena privativa de libertad, supuesto que no se verificaba en este caso.

En su resolución, el máximo tribunal sostuvo que García Navarro “no se encontraba rematado cumpliendo una pena, sino que lisa y llanamente estaba previamente sujeto a la misma medida cautelar, pero en causa diversa”, por lo que la resolución impugnada constituyó una restricción ilegal de su libertad.

De esta forma, la Corte revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y acogió el recurso de amparo, dejando sin efecto la prisión preventiva decretada en la investigación por el homicidio del “Rey del Plástico”. El fallo no modifica la prisión preventiva que el imputado mantiene vigente en la causa por el asesinato del “Rey de Meiggs”.

La decisión fue adoptada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y Jorge Zepeda, junto a la abogada integrante Pía Tavolari. El ministro Dinko Franulic estuvo por rechazar el recurso y confirmar la sentencia recurrida.

Ricardo Bravo Cornejo, abogado defensor de García, destacó el fallo del máximo tribunal, afirmando que este “reconoce que no era jurídicamente procedente decretar una prisión preventiva respecto de una persona que no se encontraba cumpliendo una condena, sino sujeta a una medida cautelar en una causa distinta. La Corte fue clara al señalar que no pueden extenderse por analogía normas excepcionales que afectan la libertad personal”.

“Esta resolución es relevante no solo para nuestro representado, sino también porque reafirma que la gravedad de una imputación no permite apartarse de las garantías procesales ni ampliar judicialmente los supuestos legales de privación de libertad”, agregó.

Bravo Cornejo además informó que ahora la defensa se enfocará en buscar la libertad de Jhoylan García en la denominada causa Rey De Meiggs.