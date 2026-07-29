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    Ministerio de las Culturas precisa en 9% la disminución de los fondos concursables para 2027

    La cartera anunció importantes cambios en los fondos de cultura para 2027. Además, reconocieron un ajuste y cifraron en $41.405 millones la cantidad que se va a repartir entre todas las divisiones para el próximo año.

    Por 
    Equipo de Culto
    Ministerio de las Culturas precisa en 9% la disminución de los fondos concursables para 2027

    El pasado lunes 27 de julio, el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, anunció a través de un comunicado importantes modificaciones para los fondos concursables que en 2027 entrega su cartera y un rediseño en la distribución de los montos.

    “Como parte de nuestro plan de acción y ejes de gestión 2026-2030, hemos propuesto un rediseño profundo de los Fondos Cultura 2027, para asegurar que cada recurso tenga el mayor impacto posible. No se trata solo de cuánto se invierte, sino de cómo se distribuye mejor. Por eso, el foco estará en proyectos de calidad y con mayor alcance, que lleguen a más personas y generen efectos concretos. Además, estamos fortaleciendo líneas que fomentan la innovación, con la incorporación de nuevas tecnologías en la creación artística”, anuncia en el texto el secretario de Estado.

    En rigor, los fondos de cultura presentan un rediseño que es parte del Plan Cultura Transparente implementado por la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, el que, según la declaración, “busca hacer más eficiente y efectivo el uso de los recursos públicos disponibles para el financiamiento de proyectos culturales, priorizando el impacto en las personas, el acceso a la cultura y el fortalecimiento del ecosistema creativo a lo largo del país”. Esta edición mantiene la modalidad de apertura diferenciada para sus distintos fondos y líneas.

    En una entrevista de este martes 28 con radio Duna, el subsecretario de las Culturas y las Artes, Carlos Lobos, reconoció el ajuste y cifró en $41.405 millones la cantidad que se va a repartir entre todos los fondos concursables.

    Según precisa el Ministerio de las Culturas a través de una declaración entregada a este medio, tal cifra representa una disminución de un 9% respecto a la edición 2026. O sea, no corresponde a más de la mitad de los recursos, como había sido informado anteriormente.

    Con respecto a las reducciones, en varias de las divisiones habilitadas se observan ajustes: en el Fondo Audiovisual hubo $540 millones para asignar este año, pero en 2027 habrá sólo $192 millones; en el del Libro y la Lectura, la disminución va de $293 millones a $128 millones; en el Fondart regional, de $835 millones a $335 millones.

    Por su parte, las reducciones observadas en Becas Chile Crea corresponden a una línea específica de los Fondos Cultura y no al presupuesto total de la convocatoria 2027, aclaran desde el ministerio. “Estas tuvieron un ajuste aproximado de un 50% en modalidades específicas, especialmente en algunas de carácter online, cuyos montos promedio máximos fueron reajustados considerando la ejecución y la demanda observada en años anteriores”.

    El ministerio también informa que ha decidido incrementar la inversión en lo que ellos consideran y definen como “ámbitos prioritarios”. “Se destinan más recursos a la transferencia de conocimiento, se fortalecen los montos para la producción de largometrajes, crece el presupuesto de Fondart Regional, se incrementa la proporción de recursos destinada a regiones en diversas líneas y se crean nuevas líneas de financiamiento para responder a desafíos que antes no estaban cubiertos”, aseveran.

    La edición 2027 de los Fondos Cultura incorpora nuevas líneas y modalidades, entre ellas: Barrios Creativos en Fondart Nacional, Culturas Tradicionales en Fondart Regional; Jóvenes Talentos en el Fondo de Artes Escénicas y en el Fondo de la Música y Fomento del Desarrollo Integral, también en el Fondo de la Música.

    Además, se promoverá la alternancia en la selección, en una cuestión que aparece entre las más controversiales de los actuales lineamientos. Por ejemplo, se incorporan restricciones de postulación para los responsables de proyectos que hayan sido seleccionados en ciertas líneas del concurso 2026: no podrán postular a las mismas en 2027 (se exceptúan líneas como festivales).

    Más sobre:Ministerio de las CulturasFondos de CulturaSubsecretaria de CulturaCulturaArteArte CultoFrancisco Undurraga

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