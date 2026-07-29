El mapa del hanta: residentes rurales de Los Lagos, Ñuble y Biobío enfrentan la mayor amenaza

Durante la jornada del martes el Ministerio de Salud decretó una nueva alerta sanitaria, esta vez, por hantavirus. ¿La razón? Primero, porque la letalidad en Chile ha aumentando: de acuerdo a las cifras que maneja el Minsal, hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%. Segundo, porque hay una situación de “multiamenaza sanitaria” al presentarse simultáneamente con otros riesgos como arbovirosis (enfermedades transmitidas por zancudos como el dengue o fiebre amarilla), y la influenza aviar.

La medida adoptada es inédita: es la primera vez que se decreta una alerta sanitaria por hantavirus en el país. La resolución regirá desde la Región de Atacama hasta la de Magallanes y estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.

De acuerdo con el último informe del Minsal, la Región de Los Lagos concentra la mayor cantidad de casos de hantavirus , con siete confirmados hasta la semana pasada. Esos contagios igualaron los que la región tuvo sumando todo 2024 y 2025. Eso sí, en ese informe no aparece el reciente contagio con resultado de muerte de una mujer en Palena, también de Los Lagos.

Le siguen O’Higgins y Ñuble, con seis casos cada una, y el Maule, con cinco. Valparaíso, la RM, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Aysén son las otras regiones que han registrado casos, mientras que Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Magallanes no han tenido en 2026.

“El grupo que claramente se ve más afectado corresponde a los trabajadores agrícolas, quienes históricamente han constituido la principal población de riesgo”, dice Álvaro Llancaqueo, infectólogo del Sanatorio Alemán de Concepción, quien advierte que a estas alturas del año “ya registramos un número de casos inusualmente alto en comparación con lo observado en años anteriores. Una de las causas principales de este incremento podría ser que la baja incidencia previa haya provocado un relajamiento en la población, así como un menor alcance en las campañas de prevención estival”.

Cristóbal Kripper, coordinador transversal de los Servicios de Urgencia de RedSalud, explica que esta distribución se relaciona principalmente “con las características ambientales y con una mayor exposición de las personas al hábitat del roedor silvestre que transmite el virus. En sectores rurales existe más contacto con áreas de vegetación, bosques, matorrales, bodegas, leñeras o construcciones que han permanecido cerradas, donde pueden encontrarse roedores y sus excretas”.

Y es que de acuerdo a las pesquisas de las instituciones encargadas, durante este año los principales factores de exposición asociados al contagio de hantavirus fueron, precisamente, residir en sectores rurales (31 casos), realizar excursiones o actividades al aire libre (9), y desempeñarse como trabajador agrícola o forestal (4). Una misma persona pudo haber estado expuesta a más de uno de estos factores.

“El contagio ocurre principalmente al inhalar partículas contaminadas con orina, deposiciones o saliva de roedores infectados, especialmente cuando se remueve polvo en lugares cerrados o poco ventilados. Por eso, más que vivir en una determinada región, lo que aumenta el riesgo es la exposición a estos ambientes y determinadas actividades rurales, agrícolas, forestales o recreativas”, agrega el especialista de RedSalud.

Los 46 casos de 2026 ya superaron los 44 de todo el año pasado, y de los últimos diez años aún se sitúan por debajo de los 54 de 2023, los 70 de 2019 y los 91 de 2017.

Letalidad

El hanta suele comenzar con síntomas parecidos a un estado gripal, como fiebre alta, escalofríos, dolores musculares intensos, dolor de cabeza, fatiga y malestar general. También pueden aparecer molestias gastrointestinales, como vómitos, diarrea o dolor abdominal. Según los expertos, en un corto tiempo la enfermedad puede agravarse, marcada por dificultad respiratoria, tos que puede pasar de seca a secreciones, acumulación de líquido en los pulmones, presión arterial baja y alteraciones en la frecuencia cardíaca.

En ese sentido, los especialistas recalcan que, aunque es una enfermedad poco frecuente, puede evolucionar rápidamente y producir un cuadro grave, por lo que la prevención y consulta precoz son fundamentales.

Cecilia Vial, experta en hantavirus y directora alterna de Sentinet, centro de investigación científico dedicado a la vigilancia epidemiológica, explica que “el aumento de la letalidad que se observa en algunos periodos es un fenómeno que debemos analizar con cautela, porque la gravedad del hantavirus depende de múltiples factores: las características del virus, las condiciones de los pacientes, el momento en que se realiza el diagnóstico y la capacidad de respuesta del sistema de salud”.

Y detalla que “actualmente no tenemos una única explicación para este incremento, pero existen hipótesis que apuntan a entender mejor qué ocurre en el organismo de las personas que desarrollan cuadros más severos”.

En ese contexto, los expertos recalcan que lo principal es disminuir el contacto con roedores y evitar exponerse a ambientes potencialmente contaminados.

En ese contexto, autoridades y expertos recomiendan ventilar adecuadamente casas, bodegas o galpones que hayan permanecido cerrados por un tiempo antes de ingresar a ellos, además de evitar barrer o levantar polvo en seco. Si se detectan signos de presencia de roedores, la limpieza debe realizarse humedeciendo previamente las superficies con una solución clorada y utilizando elementos de protección personal, como guantes y mascarilla.

“En cuanto a las medidas de prevención, especialmente para quienes viven en sectores rurales o zonas de mayor riesgo, las recomendaciones se enfocan en los trabajadores agrícolas, forestales y en aquellos excursionistas que visitan estas áreas en la época estival. El llamado principal es a no bajar la guardia”, cierra Llancaqueo.