Suspenden las clases en la Región del Biobío para este jueves por el sistema frontal
La medida rige para los establecimientos públicos y privados.
El Ministerio de Educación (Mineduc) informó de la suspensión de clases para este jueves 30 de julio en toda la Región del Biobío, debido a los efectos del sistema frontal.
Según precisaron “la medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y medica”.
Según los pronósticos, a partir de este jueves un nuevo sistema frontal impactará a la zona centro del país, con lluvias y fuertes ráfagas de viento que abarcarán desde Coquimbo hasta la Región del Biobío.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió alertas por vientos con rachas de hasta 70 km/h entre Biobío y Ñuble. Además, se espera que se registren precipitaciones moderadas a fuertes.
Los últimos sistemas frontales que se han dejado sentir en gran parte del país han dejado diversos estragos, como la afectación de caminos y viviendas, y problemas en las telecomunicaciones.
Las autoridades han explicado en otras oportunidades que la suspensión de clases tiene un carácter preventivo y busca evitar riesgos para las comunidades educativas mientras persistan las condiciones climáticas adversas.
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