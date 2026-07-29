Suspenden las clases en la Región del Biobío para este jueves por el sistema frontal

El Ministerio de Educación (Mineduc) informó de la suspensión de clases para este jueves 30 de julio en toda la Región del Biobío, debido a los efectos del sistema frontal.

Según precisaron “ la medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y medica ”.

Según los pronósticos, a partir de este jueves un nuevo sistema frontal impactará a la zona centro del país, con lluvias y fuertes ráfagas de viento que abarcarán desde Coquimbo hasta la Región del Biobío.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió alertas por vientos con rachas de hasta 70 km/h entre Biobío y Ñuble. Además, se espera que se registren precipitaciones moderadas a fuertes.

Los últimos sistemas frontales que se han dejado sentir en gran parte del país han dejado diversos estragos, como la afectación de caminos y viviendas, y problemas en las telecomunicaciones.

Las autoridades han explicado en otras oportunidades que la suspensión de clases tiene un carácter preventivo y busca evitar riesgos para las comunidades educativas mientras persistan las condiciones climáticas adversas.