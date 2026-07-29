Sistema frontal que afecta desde las regiones de Valparaíso a Los Ríos deja a 157 damnificados y más de 400 viviendas con daños
Dentro del balance realizado por el organismo, se reportó que existen 30 albergados, 662 personas aisladas, cuatro lesionados y ninguna persona desaparecida.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) indicó las afectaciones que ha dejado el sistema frontal que afecta desde las regiones de Valparaíso a Los Ríos, señalando que se registraron 157 damnificados y más de 400 viviendas con daños.
Dentro del balance realizado por el organismo, se reportó que existen 30 albergados, 662 personas aisladas, cuatro lesionados y ninguna persona desaparecida. Además, señalaron que hay 2 viviendas destruidas, 84 con daño mayor, 352 con daño menor y 468 en evaluación.
Respecto a la infraestructura, se indica que existen 9.746 clientes sin suministro eléctrico, junto a 256 sitios de telecomunicaciones caídos. En torno a la mensajería SAE se han emitido 17 mensajes entre el 26 y el 29 de julio.
Respecto a los balances por región, desde el organismo señalaron que:
Valparaíso:
- Personas: Sin afectación reportada.
- Viviendas: Sin daños reportados.
- Servicios: 207 clientes sin electricidad, 55 sitios de telecomunicaciones caídos y sin mensajes SAE.
Región Metropolitana:
- Personas: Sin afectación reportada.
- Viviendas: Sin daños reportados.
- Servicios: 3.728 clientes sin electricidad, 23 sitios caídos y sin mensajes SAE.
O’Higgins:
- Personas: tres damnificados y cuatro personas aisladas.
- Viviendas: tres con daño mayor y tres con daño menor.
- Infraestructura: Múltiples rutas cerradas preventivamente por crecidas, socavones e inundaciones.
- Servicios: 1.386 clientes sin suministro, 17 sitios caídos y sin mensajes SAE.
Maule:
- Personas: cinco damnificados y 313 personas aisladas.
- Viviendas: tres con daño mayor, 60 con daño menor y cinco en evaluación.
- Infraestructura: Es la región con mayor cantidad de rutas afectadas, incluyendo cierres preventivos, puentes colapsados, socavones y caminos interrumpidos.
- Servicios: 1.538 clientes sin electricidad, siete sitios caídos y un mensaje SAE emitido.
Ñuble:
- Personas: 80 damnificados, 20 albergados, cinco aislados y un lesionado.
- Viviendas: dos destruidas, 19 con daño mayor, 154 con daño menor y 75 en evaluación.
- Infraestructura: Numerosos caminos interrumpidos por desbordes, socavones y anegamientos.
- Servicios: 75 clientes sin suministro, 24 sitios caídos y cinco mensajes SAE.
Biobío:
- Personas: cuatro albergados y 150 personas aisladas.
- Viviendas: 12 con daño mayor, 28 con daño menor y tres en evaluación.
- Infraestructura: Puente arrastrado por la corriente en Antuco.
- Servicios: 984 clientes sin electricidad, 60 sitios caídos y dos mensajes SAE.
La Araucanía:
- Personas: 24 damnificados y tres lesionados.
- Viviendas: nueve con daño mayor y ocho con daño menor.
- Infraestructura: Diversos socavones y cierres preventivos de rutas y puentes.
- Servicios: 1.355 clientes sin suministro, 65 sitios caídos y sin mensajes SAE.
Los Ríos:
- Personas: 45 damnificados, seis albergados y 190 personas aisladas.
- Viviendas: 38 con daño mayor, 99 con daño menor y 385 en evaluación.
- Infraestructura: Numerosos desbordes, socavones y anegamientos en rutas y caminos comunales.
- Servicios: 473 clientes sin electricidad, cinco sitios caídos y nueve mensajes SAE.
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