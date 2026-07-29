Sistema frontal que afecta desde las regiones de Valparaíso a Los Ríos deja a 157 damnificados y más de 400 viviendas con daños

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) indicó las afectaciones que ha dejado el sistema frontal que afecta desde las regiones de Valparaíso a Los Ríos, señalando que se registraron 157 damnificados y más de 400 viviendas con daños.

Dentro del balance realizado por el organismo, se reportó que existen 30 albergados, 662 personas aisladas, cuatro lesionados y ninguna persona desaparecida. Además, señalaron que hay 2 viviendas destruidas, 84 con daño mayor, 352 con daño menor y 468 en evaluación.

Respecto a la infraestructura, se indica que existen 9.746 clientes sin suministro eléctrico, junto a 256 sitios de telecomunicaciones caídos. En torno a la mensajería SAE se han emitido 17 mensajes entre el 26 y el 29 de julio.

Respecto a los balances por región, desde el organismo señalaron que:

Valparaíso:

Personas: Sin afectación reportada.

Viviendas: Sin daños reportados.

Servicios: 207 clientes sin electricidad, 55 sitios de telecomunicaciones caídos y sin mensajes SAE.

Región Metropolitana:

Personas: Sin afectación reportada.

Viviendas: Sin daños reportados.

Servicios: 3.728 clientes sin electricidad, 23 sitios caídos y sin mensajes SAE.

O’Higgins:

Personas: tres damnificados y cuatro personas aisladas.

Viviendas: tres con daño mayor y tres con daño menor.

Infraestructura: Múltiples rutas cerradas preventivamente por crecidas, socavones e inundaciones.

Servicios: 1.386 clientes sin suministro, 17 sitios caídos y sin mensajes SAE.

Maule:

Personas: cinco damnificados y 313 personas aisladas.

Viviendas: tres con daño mayor, 60 con daño menor y cinco en evaluación.

Infraestructura: Es la región con mayor cantidad de rutas afectadas, incluyendo cierres preventivos, puentes colapsados, socavones y caminos interrumpidos.

Servicios: 1.538 clientes sin electricidad, siete sitios caídos y un mensaje SAE emitido.

Ñuble:

Personas: 80 damnificados, 20 albergados, cinco aislados y un lesionado.

Viviendas: dos destruidas, 19 con daño mayor, 154 con daño menor y 75 en evaluación.

Infraestructura: Numerosos caminos interrumpidos por desbordes, socavones y anegamientos.

Servicios: 75 clientes sin suministro, 24 sitios caídos y cinco mensajes SAE.

Biobío:

Personas: cuatro albergados y 150 personas aisladas.

Viviendas: 12 con daño mayor, 28 con daño menor y tres en evaluación.

Infraestructura: Puente arrastrado por la corriente en Antuco.

Servicios: 984 clientes sin electricidad, 60 sitios caídos y dos mensajes SAE.

La Araucanía:

Personas: 24 damnificados y tres lesionados.

Viviendas: nueve con daño mayor y ocho con daño menor.

Infraestructura: Diversos socavones y cierres preventivos de rutas y puentes.

Servicios: 1.355 clientes sin suministro, 65 sitios caídos y sin mensajes SAE.

Los Ríos: