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    Sistema frontal que afecta desde las regiones de Valparaíso a Los Ríos deja a 157 damnificados y más de 400 viviendas con daños

    Dentro del balance realizado por el organismo, se reportó que existen 30 albergados, 662 personas aisladas, cuatro lesionados y ninguna persona desaparecida.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) indicó las afectaciones que ha dejado el sistema frontal que afecta desde las regiones de Valparaíso a Los Ríos, señalando que se registraron 157 damnificados y más de 400 viviendas con daños.

    Dentro del balance realizado por el organismo, se reportó que existen 30 albergados, 662 personas aisladas, cuatro lesionados y ninguna persona desaparecida. Además, señalaron que hay 2 viviendas destruidas, 84 con daño mayor, 352 con daño menor y 468 en evaluación.

    Respecto a la infraestructura, se indica que existen 9.746 clientes sin suministro eléctrico, junto a 256 sitios de telecomunicaciones caídos. En torno a la mensajería SAE se han emitido 17 mensajes entre el 26 y el 29 de julio.

    Respecto a los balances por región, desde el organismo señalaron que:

    Valparaíso:

    • Personas: Sin afectación reportada.
    • Viviendas: Sin daños reportados.
    • Servicios: 207 clientes sin electricidad, 55 sitios de telecomunicaciones caídos y sin mensajes SAE.

    Región Metropolitana:

    • Personas: Sin afectación reportada.
    • Viviendas: Sin daños reportados.
    • Servicios: 3.728 clientes sin electricidad, 23 sitios caídos y sin mensajes SAE.

    O’Higgins:

    • Personas: tres damnificados y cuatro personas aisladas.
    • Viviendas: tres con daño mayor y tres con daño menor.
    • Infraestructura: Múltiples rutas cerradas preventivamente por crecidas, socavones e inundaciones.
    • Servicios: 1.386 clientes sin suministro, 17 sitios caídos y sin mensajes SAE.

    Maule:

    • Personas: cinco damnificados y 313 personas aisladas.
    • Viviendas: tres con daño mayor, 60 con daño menor y cinco en evaluación.
    • Infraestructura: Es la región con mayor cantidad de rutas afectadas, incluyendo cierres preventivos, puentes colapsados, socavones y caminos interrumpidos.
    • Servicios: 1.538 clientes sin electricidad, siete sitios caídos y un mensaje SAE emitido.

    Ñuble:

    • Personas: 80 damnificados, 20 albergados, cinco aislados y un lesionado.
    • Viviendas: dos destruidas, 19 con daño mayor, 154 con daño menor y 75 en evaluación.
    • Infraestructura: Numerosos caminos interrumpidos por desbordes, socavones y anegamientos.
    • Servicios: 75 clientes sin suministro, 24 sitios caídos y cinco mensajes SAE.

    Biobío:

    • Personas: cuatro albergados y 150 personas aisladas.
    • Viviendas: 12 con daño mayor, 28 con daño menor y tres en evaluación.
    • Infraestructura: Puente arrastrado por la corriente en Antuco.
    • Servicios: 984 clientes sin electricidad, 60 sitios caídos y dos mensajes SAE.

    La Araucanía:

    • Personas: 24 damnificados y tres lesionados.
    • Viviendas: nueve con daño mayor y ocho con daño menor.
    • Infraestructura: Diversos socavones y cierres preventivos de rutas y puentes.
    • Servicios: 1.355 clientes sin suministro, 65 sitios caídos y sin mensajes SAE.

    Los Ríos:

    • Personas: 45 damnificados, seis albergados y 190 personas aisladas.
    • Viviendas: 38 con daño mayor, 99 con daño menor y 385 en evaluación.
    • Infraestructura: Numerosos desbordes, socavones y anegamientos en rutas y caminos comunales.
    • Servicios: 473 clientes sin electricidad, cinco sitios caídos y nueve mensajes SAE.
    Más sobre:PrecipitacionesValparaísoLos RíosMetropolitanaSenapredSistema Frontal

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