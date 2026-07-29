Contraloría suspende a directora jurídica de Municipalidad de Valparaíso por incumplir requerimientos de información

La Contraloría General de la República suspendió de sus funciones a la directora de Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Valparaíso, Daniela Tapia.

La abogada de la Universidad Católica de Valparaíso fue sancionada por el organismo fiscalizador debido a un reiterado incumplimiento de su obligación de responder a diversos informes solicitados por la Contraloría.

Esta medida, que rige a contar de este miércoles, se mantendrá vigente hasta la recepción íntegra de los informes requeridos por el organismo fiscalizador.

Durante ese periodo, el municipio que encabeza la alcaldesa Camila Nieto deberá suspender el pago total de remuneraciones a la funcionaria.

La resolución se fundamenta en el artículo 9 de la Ley 10.336, que faculta “al contralor general para requerir directamente datos e informaciones a las autoridades y a cualquier funcionario, y establece que la falta de observancia oportuna de estos requerimientos podrá ser sancionada con multa de hasta quince días de remuneraciones o con la medida de apremio consistente en la suspensión, sin goce de remuneraciones, del funcionario responsable hasta que se remitan los antecedentes o informes requeridos”.

Tapia asumió en diciembre de 2024 junto al renovado equipo municipal que llegó a Valparaíso con la alcaldesa Nieto.

En la reseña del sitio web de la municipalidad sobre sus antecedentes laborales se destaca que “su experiencia está marcada por el desempeño de funciones jurídicas en instituciones públicas como la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, la Subsecretaría de Servicios Sociales y la Contraloría General de la República”.