Gianni Infantino se defiende en medio de su intento por vender el Mundial: “Queremos crear los próximos Cabo Verde”.

Gianni Infantino reaparece. El presidente de la FIFA defendió la propuesta para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una nueva estructura que concentraría las operaciones comerciales y de eventos del organismo. Afirmó que la iniciativa busca aumentar los recursos destinados a las 211 asociaciones miembro.

“Es parte de un proceso democrático, un proceso de consulta. Es una oportunidad, pero no una obligación”, recalcó de entrada.

Infantino señaló que la iniciativa solo avanzará si recibe la aprobación de la mayoría de las federaciones y del Consejo de la FIFA. En ese escenario, indicó que la compañía sería una subsidiaria “controlada y propiedad de FIFA”, encargada de comercializar y organizar todas las competiciones del organismo.

Según explicó, la nueva entidad también tendría como objetivo financiar nuevas iniciativas para las asociaciones miembro. “Hay que desbloquear la valoración comercial anteriormente no captada”, dijo.

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“Parte del crecimiento económico del fútbol no llega a las partes del juego que la necesitan más. Capturar ese valor requiere una experiencia y conocimiento adicional, distinto de gobernar y desarrollar el deporte”, añadió.

En ese contexto, afirmó que la FIFA busca expandir el desarrollo del fútbol. “Ha sido transformada durante la década pasada a través de reformas de gobernanza y una gran expansión de desarrollo y competiciones. Fortalecer el área comercial es el siguiente paso natural en esta evolución”, señaló.

“La propuesta desbloquearía el potencial del deporte en todos los lados del mundo, entre hombres, mujeres y niños”, remarcó.

En materia económica, Infantino aseguró que, durante el próximo ciclo, las distribuciones aumentarían. “Pasaremos de 8 millones de dólares al mes a 20 millones de dólares al mes”, ejemplificó.

Además, señaló que existiría la posibilidad de acceder a “más de 20 millones de dólares” adicionales mediante el programa FIFA Forward, lo que elevaría el financiamiento potencial “a 40 millones de dólares por mes”.

El timonel del organismo de Zúrich también abordó las dudas sobre un posible cambio en la estructura del organismo. “La FIFA sigue gobernando el fútbol sin intervención externa. La Copa Mundial y la Copa Mundial Femenina permanecerán en la FIFA”, dijo.

El dirigente sostuvo que un mayor retorno de ingresos a las asociaciones miembro permitirá más inversión. “Podrán usarlo en mejoras equipos nacionales más fuertes y más caminos para las niñas y los niños jóvenes en todo el mundo”, comentó.

“Ha sido una década de elevación y apoyo. El Fast-Forward ha contribuido a que selecciones como Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán alcanzaran por primera vez la Copa del Mundo. Queremos ayudar a crear los próximos Cabo Verde”, concluyó.