“Hay que salvar el fútbol de este megalómano”: en Europa cargan contra Infantino tras su idea de vender el Mundial

La FIFA y Gianni Infantino han vuelto a encender los ánimos en el fútbol después de que se diera a conocer la propuesta de vender la Copa del Mundo a inversionistas privados.

En un artículo titulado “El Mundial a la venta: el plan de Gianni Infantino para vender participaciones en el torneo”, el medio The Times detalla que la FIFA planea privatizar los derechos comerciales de la Copa del Mundo a través de la creación del FIFA Forward Enterprise, para así recaudar US$ 20.000 millones. Esto permitiría que las 211 asociaciones miembro -las que deben aprobar esta moción- reciban US$ 86 millones de aquí al 2038 cada una, incluyendo un pago de US$ 20 millones como capital único.

Luego, a través de un comunicado, la FIFA detalló: “De acuerdo con su mandato, la administración de la FIFA está explorando la posibilidad de integrar los derechos comerciales de la FIFA —que abarcan la transmisión, el patrocinio, la venta de entradas y las licencias— con la gestión operativa de los torneos de la FIFA mediante la creación de FIFA Forward Enterprise. Se ha iniciado un proceso de consulta tras la recepción de una propuesta que busca aprovechar al máximo el potencial de los derechos de transmisión y los patrocinios de la FIFA en todos sus torneos de fútbol masculino, femenino y juvenil“.

Esta situación generó un fuerte rechazo de la prensa de Europa. The Daily Telegraph, por ejemplo, habló de que “hay que salvar el fútbol de este megalómano”.

Daily Express, en tanto, escribió que “nuestro juego no es tuyo para que lo vendas” en una clara alusión a Infantino. También agregaron que “el plan de Infantino de vender participaciones de la Copa del Mundo desata una furiosa reacción de rechazo”.

Mirror, a su vez, acusó que “el mandamás de la FIFA cae aún más bajo. El mundo está en guerra. Los dirigentes de la UEFA critican duramente el plan de Infantino de vender el Mundial y embolsarse millones: ¡Has cruzado la línea!”.

El rechazo de la UEFA

La idea de la FIFA y de Gianni Infantino, quien sería una especie de CEO de esta nueva entidad, encontró el repudio de la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA).

“Esto traspasa una línea que las instituciones que regulan el fútbol nunca deberían cruzar. La UEFA se lo toma muy en serio. Lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol. Y lo mismo deberían hacer todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos a quienes les preocupe el futuro de este deporte”, publicó la entidad.

“El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar, especialmente, con cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo”, complementó el organismo presidido por el esloveno Aleksander Ceferin, uno de los nombres que ha sido sondeado para reemplazar a Infantino en la testera de la FIFA.