Encuentran muerto en su domicilio al DJ francés Kavinsky, reconocido por su éxito “Nightcall”

El DJ francés Kavinsky, reconocido por su éxito “Nightcall” de la banda sonora de la película Drive (2011) y por interpretar la canción en la final de los Juegos Olímpicos de 2024, fue hallado muerto en su hogar en Paris el martes por la noche, según detalló la fiscalía de la capital francesa en un comunicado.

El artista, cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, tenía 50 años.

Por el momento se desconocen la causa de muerte, por lo que se abrió una investigación para esclarecer los hechos.

“Se ha abierto una investigación para determinar la causa de la muerte y las circunstancias del fallecimiento, ya que los servicios de emergencia no encontraron indicios sospechosos en el lugar”, declaró al respecto el fiscal, según consigna la agencia Reuters.