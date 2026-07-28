Mejoró su debut: La Odisea descuella en su segundo fin de semana en Chile y asciende a nivel mundial

Si mantiene el poder de convocatoria de los últimos días, La odisea podría soñar con transformarse en la película más millonaria de la carrera de Christopher Nolan. Un honor que durante 14 años ha recaído en El caballero de la noche asciende (2012), el cierre de su trilogía sobre Batman, que recaudó US$ 1,08 mil millones durante su recorrido por las salas.

La cinta con Matt Damon va bien encaminada para adueñarse de esa marca: ya suma más de la mitad de ese monto (US$ 639 millones en todo el mundo, para ser exactos), en menos de dos semanas en cartelera, y su impulso le aguarda un futuro auspicioso.

Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Sus números en cines en Chile también tienen asombrados a los actores de la industria. De acuerdo con información compartida por su distribuidor a Culto, durante su segundo fin de semana atrajo a más de 186 mil espectadores, consiguiendo un crecimiento de un 27% respecto a su fin de semana de estreno (cuando superó los 146 mil asistentes).

En una industria donde lo habitual es que hasta las producciones más exitosas experimenten una caída, La odisea tuvo un alza. Una rareza que Francisco Lyon, Marketing Manager de Universal Pictures en Chile, atribuye tanto a los eventos que afectaron la magnitud de su debut como a los méritos del nuevo filme del director de El origen (2010) y Oppenheimer (2023).

“El interés por la película no solo se mantuvo, sino que creció con fuerza una vez superadas las condiciones excepcionales que marcaron su arranque. El fin de semana pasado estuvo cruzado por el sistema frontal, por la final del Mundial y por una operación de salas todavía muy afectada, con cerca del 20% de la capacidad del mercado fuera de servicio. Esta vez, en cambio, el circuito operó casi por completo, con solo algunas salas aún impactadas, y la respuesta del público fue extraordinaria”, indica a Culto.

Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

El ejecutivo destaca que este domingo 26 la asistencia subió en un 122% frente al domingo anterior, precisamente el día en que se disputó la final entre España y Argentina. En el resumen general, “el segundo fin de semana de La odisea quedó casi un 25% por sobre Oppenheimer, lo que confirma que no estamos viendo solo un buen arranque, sino un fenómeno que sigue creciendo”, apunta.

Concluido su segundo fin se semana de funciones, La odisea rozaba los 400 mil espectadores en Chile –cifra que superó este lunes– y se acercaba a la mitad del total de Oppenheimer (más de 890 mil entradas).

En Estados Unidos, si bien no logró la misma gesta, sí vivió algo atípico: un descenso de sólo un 27% respecto a su lanzamiento (lo habitual es por lo menos una caída de un 50% o más). El largometraje sumó US$ 90 millones en su segundo fin de semana, ante los US$ 123,5 millones del primero.

Según reportaron los medios norteamericanos, es el segundo mejor resultado en su segundo fin de semana para una cinta con clasificación R, sólo por detrás de Deadpool & Wolverine (2024). Además, ya es parte del top 10 de títulos con clasificación R más taquilleros de todos los tiempos.

Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

De los US$ 639 millones que lleva recaudados a nivel global, US$ 140 millones corresponden a salas IMAX, el formato que en Chile se encuentra en Cinépolis Mallplaza Egaña y Cinemark Mallplaza Vespucio, y que ha disparado su demanda a tal nivel que ha obligado a las cadenas a habilitar la venta de entradas para varias semanas más.

Tal vez lo más increíble en torno el fenómeno de La odisea sea que aún no está disponible China, el segundo mercado más grande del mundo. El filme llegará a complejos de ese país este 14 de agosto y, según los primeros análisis, debiera ser un éxito. El trabajo de Nolan con mejor rendimiento en ese país es Interestelar (2014), con US$ 139 millones. Oppenheimer, en tanto, alcanzó los US$ 61 millones.

La arremetida de Spider-Man

Este jueves 30 aterrizará en cines chilenos Spider-Man: Un nuevo día, la cuarta cinta en solitario del superhéroe encarnado por Tom Holland (quien en la superproducción de Christopher Nolan interpreta a Telémaco, el hijo de Odiseo). Ahora con Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) como director y un enfoque más “callejero”, la secuela promete convertirse en un nuevo fenómeno de taquilla.

Courtesy of Sony Pictures

Los primeros pronósticos señalaban que la recaudación de su estreno –estimada entre los US$ 180 y 190 millones– le permitiría encumbrarse como el mejor debut del año en Estados Unidos, superando los US$ 159,6 millones de Toy Story 5. Ahora los análisis son incluso más optimistas, proyectando que podría conquistar más de US$ 800 millones en el mundo durante su primer fin de semana.

Uno de los puntos llamativos es que no tendrá funciones en salas IMAX, debido al acuerdo de exclusividad establecido entre esa marca y Universal para La odisea (el primer largometraje de ficción filmado en su totalidad con cámaras con esa tecnología). La vigencia de ese acuerdo terminará la quincena de agosto, cuando llegue El final de la Calle Oak, cinta con Anne Hathaway y Ewan McGregor.