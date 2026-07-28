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    Canciller afirma que relación con Perú “nunca ha estado mejor”

    El ministro Francisco Pérez Mackenna habló de "un futuro promisorio" con el vecino país. "Si mejora el barrio, todos ganamos”, destacó.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    En Lima, en el marco de la participación del Presidente José Antonio Kast en el cambio de mando en Perú, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, realizó una declaración a la prensa en la que resaltó la relación que Chile mantiene con el vecino país y manifestó su confianza en el fortalecimiento de ese vínculo durante el gobierno de Keiko Fujimori.

    “Lo primero es decir que estamos muy contentos de estar aquí hoy día acompañando al Perú en esta fiesta de la democracia, la transición del mando a la Presidenta Fujimori y también decirles que respecto de nuestra relación con el Perú, nunca ha estado mejor. Tenemos muchos proyectos por delante en conjunto, partiendo por el tema de la seguridad", señaló el jefe de la diplomacia chilena.

    Pérez Mackenna explicó que el trabajo que se viene dando con Perú a partir del Compromiso de Santiago tendrá continuidad y se seguirá profundizándolo.

    Asimismo, explicó que en su visita a Lima aprovechó la oportunidad de hablar respecto a iniciativas que Chile y Perú pueden llevar a cabo en el campo económico.

    “Particularmente nosotros somos muy activos como Chile en Perú, a través de la inversión extranjera. Lo propio ocurre con inversionistas peruanos en Chile, así que tenemos ya una tradición de varios años de intercambio con ellos, que ha sido muy fructífera”, resaltó.

    El canciller indicó que el comercio entre ambos países está creciendo y que se está analizando “la posibilidad de explorar juntos y en cooperación” mercados asiáticos.

    “En cuanto al Perú, la verdad que es un futuro promisorio. Como siempre nos recuerda el Presidente Kast, si a Perú le va bien, a Chile le va bien, si mejora el barrio, todos ganamos”, insistió el titular del Minrel.

    Más sobre:RR.EE.PerúFrancisco Pérez MackennaKeiko FujimoriJosé Antonio Kast

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