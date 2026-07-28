Fiscalizadores en los shows y Mega mirando de reojo: el plan agronómico de la cancha del Nacional para resistir a BTS

El Estadio Nacional se prepara para un semestre movido. Este martes empieza a llevarse a cabo un plan agronómico para preparar la cancha del recinto de Ñuñoa de cara a los conciertos de BTS y asegurar posteriormente la realización de los partidos de Universidad de Chile y la selección chilena.

Según información recabada por El Deportivo, el programa será financiado por la productora DG Medios y estará a cargo de la empresa Kepes, especializada en manejo de superficies deportivas. El trabajo será liderado por el ingeniero agrónomo chileno Sebastián Muñoz, quien se desempeñó como Turf Manager del estadio Akron de Guadalajara durante el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. También estuvo a cargo de los campos deportivos del Mundial Sub 20 que se realizó en Chile, labor que fue destacada por la FIFA.

La intervención comenzará varias semanas antes del montaje del espectáculo y se extenderá durante los conciertos y las labores de desmontaje. El objetivo es fortalecer el césped antes de que sea sometido a las cargas propias de un evento masivo. También reducir el riesgo de daños estructurales y acelerar su recuperación para que la cancha pueda volver a utilizarse.

El plan contempla resiembras, aplicación de arena de características específicas, incorporación de productos destinados a fortalecer el césped y otras intervenciones agronómicas que apuntan a mejorar la resistencia de la superficie. Durante este proceso, la cancha podría no presentar su mejor aspecto visual. Sin embargo, el objetivo será mantener sus condiciones estructurales y funcionales por sobre la imagen estética.

El programa también considera monitoreo permanente. Habrá intervenciones agronómicas programadas y supervisión técnica en coordinación con la productora.

Además, Kepes dispondrá de fiscalizadores en terreno durante los días en que BTS utilice el Estadio Nacional para verificar el cumplimiento de los protocolos de protección de la cancha y supervisar que las labores de producción se ajusten a las medidas establecidas. En la interna hablan de la “generación de estándares técnicos para la realización de futuros eventos”.

Vista aérea del Estadio Nacional. JAVIER TORRES/ATON CHILE

El responsable técnico del plan será Sebastián Muñoz, ingeniero agrónomo chileno que estuvo a cargo del manejo del césped del estadio Akron, recinto de Chivas de Guadalajara y una de las sedes del Mundial de 2026.

Muñoz adquirió notoriedad tras un partido entre Chivas y Tigres que estuvo en duda por una intensa lluvia registrada minutos antes del inicio. Posteriormente explicó que la cancha logró recuperarse en un plazo de entre 30 y 40 minutos gracias al sistema instalado en el recinto. Su trabajo llegó a ser reconocido por la FIFA.

El nuevo socio comercial

La implementación del plan se produce luego de que el Ministerio del Deporte autorizara la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional. La decisión puso fin a varias semanas de discusión, después de que un informe preliminar del IND advirtiera los riesgos que el evento podía representar para la cancha, renovada hace menos de un año con motivo del Mundial Sub 20.

Tras la aprobación, el Ministerio informó que la productora presentó una nueva propuesta técnica con modificaciones al montaje del espectáculo. Entre ellas figura un escenario de 360 grados cuyo montaje evita el desplazamiento de maquinaria pesada sobre el césped, mediante el uso de grúas operadas desde la pista atlética.

Pese a ello, Universidad de Chile ha señalado que esperaba antecedentes técnicos que garanticen que el campo de juego estará en condiciones para albergar sus partidos como local. La principal inquietud del club estudiantil apunta a la posibilidad de que el peso de la estructura instalada sobre el centro de la cancha provoque hundimientos que requieran un período de recuperación mayor al previsto.

“Entendemos el rol que cumple el Estadio Nacional en nuestro país y con esa misma claridad le he señalado a la ministra Duco que nosotros sí trabajamos y podemos convivir con espectáculos culturales. Por lo mismo, nosotros pedimos respeto para esa fecha... Nuestras programación no se topa con esos recitales, por lo que esperamos, ya que se entregaron garantías, que no habrá daño estructural en la cancha. Eso sería un desastre de meses. Y que tampoco habrá daños al césped que fue un legado de la FIFA”, señaló Cecilia Pérez durante el último fin de semana.

El calendario contempla los conciertos de BTS los días 14, 16 y 17 de octubre. Posteriormente están programadas las presentaciones de Iron Maiden el 31 de octubre y el 1 de noviembre, además del cierre de la Teletón durante el primer fin de semana de noviembre.

En ese mismo período, la U debe disputar partidos como local por la Liga de Primera y la selección chilena también tiene compromisos amistosos. “No tenemos por qué cambiar la disponibilidad de nuestros partidos en este recinto deportivo. No hemos pedido cotizaciones de otros recintos para poder trasladarnos, porque se ha dado la certeza pública de que los cambios que se le pidieron a la ficha técnica del concierto cumplen con las garantías para que el estadio quede en buenas condiciones”, enfatizó Pérez.

En la Roja, en tanto, también miran con atención. Mega, el nuevo socio comercial que adquirió los derechos de transmisión de la selección chilena desde el segundo semestre 2026, tendrá su primer cotejo oficial en Santiago en el amistoso que se jugará los primeros días de noviembre frente a Colombia, en el estadio Nacional. Primero se jugará en Chile y después se jugará en tierras cafetaleras. “En Mega no existe preocupación, porque saben que estamos trabajando para que la cancha llegue bien. Es lógico que quieren que su primera transmisión sea en el Nacional, con un escenario acorde a lo que ellos esperan”, dicen desde la sede de Quilín.

Cabe recordar, que Mega superó a Canal 13 y Chilevisión y se quedó con la transmisión de los partidos de la Roja para el ciclo 2026-2030, que contempla las Eliminatorias rumbo al Mundial de España, Marruecos y Portugal. La estación televisiva pagará US$ 27 millones. Canal 13 ofreció US$ 26 millones y Chilevisión, US$ 25 millones.

Esta vez, el piso económico establecido en Quilín correspondió a lo pagado en el proceso anterior por Chilevisión, cantidad que bordea los 22 millones de dólares solo por concepto de transmisiones televisivas. Esa cifra fue utilizada como base mínima para evaluar las propuestas presentadas por los canales interesados, considerando el valor histórico del producto y la proyección del nuevo ciclo clasificatorio.