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    Grupo estatal chino es el gran concesionario de los hospitales públicos chilenos

    Estudio realizado por la FNE para dar luz verde a una operación de concentración en España dio cuenta de las participaciones de mercado en las concesiones de servicios sanitarios del país. Aunque el grupo chino es el mayor concesionario, distintas empresas españolas son las que agrupan el mayor número de hospitales a cargo.

    Ignacio BadalPor 
    Ignacio Badal

    El gigante estatal de la ingeniería y la construcción China Railway Construction Corporation (Grupo CRCC) posee casi un 30% de las concesiones de los hospitales públicos chilenos, lo que la convierte en el gran operador de los servicios sanitarios entregados a inversionistas para su edificación y puesta en marcha.

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) elaboró un informe que da cuenta de las participaciones en el mercado de las concesiones de obras públicas hospitalarias, enmarcado en una investigación sobre efectos en la libre competencia de la operación de concentración informada en España según la cual CRBC Spain Investment Company pretende adquirir a la hispana Puentes y Calzadas Grupo de Empresas (grupo Puentes).

    CRBC Spain Investment Company es una sociedad española controlada por la también estatal China Road and Bridge Corporation (CRBC), a su vez filial de China Communications Construction Group (CCCG), sociedad que es supervisada por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Controlados por el Estado del Consejo de Estado (Sasac), el órgano gubernamental encargado de admnistrar a las empresas del Estado chino.

    Como tesis de trabajo, la FNE considera que forman parte de un mismo grupo empresarial todas las empresas controladas por la Sasac, es decir, CRBC, CCCG y CRCC. Sobre esa base, establece que este grupo participa en concesiones de obras públicas en Chile a través de Consorcio Iberoasiático -donde justamente es socia del grupo Puentes- y otras sociedades afiliadas al Grupo CRCC.

    Cómo se distribuye el mercado

    Sobre la base de información del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el principal actor en el mercado de operación de concesiones de obras públicas hospitalarias a nivel nacional es justamente el grupo CRCC que se ha adjudicado las concesiones del Hospital de alta complejidad de Coquimbo, el Instituto Nacional de Neurocirugía en Santiago y la Red O’Higgins, que incluye el hospital de mediana-alta complejidad de Rengo y de baja complejidad de Pichilemu.

    En términos de inversión, estos representan el 19,8% de la red hospitalaria pública del país, en número de camas equivale al 17,3% y en subsidios, el 17%.

    La inversión global que consideran las concesiones incorporadas en el estudio alcanza a US$3.367 millones. El número total de camas sanitarias que se agregan con las concesiones alcanza a 6.237.

    A estos se suma el Consorcio Iberoasático -CRCC junto a Puentes-, adjudicatario de la Red Maule, que agrupa a los hospitales de mediana complejidad de Cauquenes, Constitución y Parral. En inversión, representa el 9% del total concesionado, el 5,9% de las camas y el 7,3% de los subsidios.

    Entonces, ambas en conjunto representan el 28,7% de la inversión total en concesiones hospitalarias, el 23,3% de las camas y el 24,4% de los subsidios.

    Tras el grupo chino, se ubica el español OHL, que opera el Instituto Nacional del Cáncer de Santiago y la Red Biobío, que incluye los hospitales de baja complejidad de Santa Bárbara y Nacimiento, de mediana complejidad de Lota y de mediana-alta complejidad de Coronel. Representa el 16,9% de la inversión, el 13,1% de las camas y el 13,8% de los subsidios.

    Luego está el también español grupo Sacyr, que posee el hospital de alta complejidad de Antofagasta y el de mediana-alta complejidad de Buin y Paine. Representa el 11,2% de la inversión, el 14% de las camas y el 14,4% de los subsidios.

    Después se encuentra la mexicana Constructora y Edificadora GIA+A SA, que está encargada de la red Los Ríos-Los Lagos, que incorpora el hospital de baja complejidad de Los Lagos, de mediana complejidad de La Unión y Río Bueno, y mediana-alta complejidad de Puerto Varas. Representa el 9,6% de la inversión, el 7,9% de las camas y el 8,9% de los subsidios.

    El Consorcio Salud Santiago Oriente, donde participa la mexicana Constructora y Edificadora GIA+A y la española Assignia Infraestructuras, está dedicado a dos centros de alta complejidad en Santiago: el Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría, que significan el 9,1% de la inversión, el 10,3% de las camas y el 8,8% de los subsidios.

    El Consorcio San José Tecnocontrol, del grupo español San José, está dedicado a los hospitales de alta complejidad de Maipú y La Florida, con el 8,9% de la inversión, 12,3% de las camas y el 15,1% de los subsidios.

    Otra española, Acciona Concesiones Hospitalarias tiene a su cargo el hospital de alta complejidad de La Serena, con el 8,3% de la inversión, el 10,7% de las camas y el 6,3% de los subsidios.

    Y la italiana Astaldi Concessioni SRL tiene a su cargo la concesión del Hospital Félix Bulnes de Santiago, con un 7,2% de la inversión total, el 8,4% de las camas y el 8,4% de los subsidios.

    Más sobre:HospitalesConcesionesChinaConstrucciónMOPSaludNegociosPulso

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