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    Avanza túnel que une Quilicura con Renca: 20% del proyecto ya está construido y se espera finalizarlo en 2029

    VíasChile firmó un acuerdo con las compañías españolas Sice e Indra como proveedores de sistemas de iluminación, equipamiento y gestión de tráfico, por un monto total de UF 562.000.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Hace poco más de un año que inició la construcción del túnel Lo Ruiz, un proyecto que busca mejorar al conectividad de Quilicura y Renca, y que fue adjudicado a la firma española del Grupo Albertis, VíasChile. Hoy alcanzan un avance de obras de 20,33% del total del proyecto.

    El proyecto tiene una longitud de 5,8 kilómetros, considerando la totalidad de sus conexiones. Además, la iniciativa incluye la construcción de tramos que conectarán el Eje General Velásquez de Autopista Central con Autopista Vespucio Norte en ambas direcciones. Contempla una inversión de cerca de US$450 millones, con un plazo de construcción de 50 meses. Esto significa que debería estar listo para mediados del 2029.

    “Esta es una de las iniciativas de infraestructura vial más significativas para el sector norte de Santiago en los últimos años, y tiene como objetivo principal reducir en alrededor de 20 minutos los desplazamientos en esta zona, absorbiendo el 25 % del flujo de Autopista General Velásquez al norte. Esto, contribuirá directamente en descongestionar el Nudo Quilicura, uno de los puntos más saturados de la capital”, dicen desde la concesionaria.

    Actualmente, VíasChile ya tiene 375 metros excavados de túnel (de un total de 1.500 metros aproximadamente). Las obras se encuentran en su peak de plazas laborales, con 1.100 trabajadores activos.

    Adicionalmente, la concesionaria avanzó con la definición de sus proveedores de iluminación, equipamiento y gestión de tráfico. Este martes firmó un acuerdo con las compañías españolas Sice e Indra. “Estos servicios -cuya ejecución se extenderá dentro de los próximos tres año fueron adjudicados por un monto total de UF 562.000″, detalla la firma.

    Por una parte, Sice entregará tanto el sistema de iluminación como el equipamiento electrónico. Esto es, “sistemas de iluminación vial, peatonal y de túnel, incorporando tecnologías de control inteligente, eficiencia energética y respaldo para situaciones de emergencia”, y también “sistemas de monitoreo ambiental y meteorológico, control de ventilación, detección de contaminantes, protección contra incendios, respaldo energético de emergencia y equipamiento de las casetas técnicas que soportan la infraestructura operativa”.

    Indra por su parte, se hará cargo de la implementación de las plataformas tecnológicas que permitirán monitorear, coordinar y gestionar la operación del Túnel Lo Ruiz en tiempo real.

    “Su alcance considera la red de comunicaciones, el Centro de Operaciones de Tráfico (COT), el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) y los sistemas ITS, incluyendo cámaras de vigilancia, paneles de mensajería variable, telefonía de emergencia, radiocomunicaciones y sistemas de información a usuarios. Todos estos elementos estarán integrados en una plataforma centralizada que facilitará la supervisión permanente de la infraestructura, la detección y gestión de incidentes, y una operación más segura, eficiente y confiable para quienes transiten por el corredor”, precisa VíasChile.

    El director general de VíasChile, Andrés Barberis, expresó que “cumplir un año desde el inicio de las obras con un 20% de avance refleja el compromiso y el trabajo que hemos desarrollado para avanzar de forma importante en un proyecto que resulta clave para la zona norte de la Región Metropolitana. Además, la firma de este acuerdo permitirá incorporar tecnología de última generación que garantizará una operación segura, eficiente y alineada con estándares internacionales una vez que el túnel entre en funcionamiento”.

    Más sobre:Obras PúblicasVialidadTúnel Lo RuizVíasChileConstrucción

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