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    Ante aumento de letalidad: Minsal declara alerta sanitaria por virus hanta desde Atacama a Magallanes

    Es la primera vez que se toma esta medida y según establece el decreto publicado en el Diario Oficial, esto también considera una situación de “multiamenaza sanitaria”. Hasta la semana pasada se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Cruz Roja entregó recomendaciones para prevenir contagio de virus hanta

    El Ministerio de Salud (Minsal) anunció esta jornada que ha declarado alerta sanitaria por hantavirus, medida que se extiende desde las regiones de Atacama hasta la de Magallanes y que estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.

    Esta es la primera vez que se toma esta medida, y según establece el decreto publicado en el Diario Oficial, esto también considera una situación de “multiamenaza sanitaria” al presentarse simultáneamente con otros riesgos como arbovirosis (enfermedades transmitidas por zancudos como el dengue, zika, chikungunya y la fiebre amarilla); y la influenza aviar.

    Un mosquito del género Aedes.

    El virus del hanta, recordaron desde el Minsal, produce una enfermedad que es endémica de Chile, trasmitida por el ratón de cola larga que vive en las zonas rurales y semirurales de casi todo el país.

    “Como ministerio estamos monitoreado de forma permanente su comportamiento y estamos muy preocupados y ocupados porque este año la letalidad del virus ha aumentado, y debido a ello determinamos declarar esta alerta”, informó la subsecretaria de Salud Pública, doctora Alejandra Pizarro.

    Hasta la semana pasada, señaló, se registraban 46 contagios y 18 fallecidos, lo que representa una letalidad del 39%.

    El año 2025 hubo 44 contagios y ocho fallecidos, es decir, la letalidad fue de 18%. En lo que va del año, los casos han ocurrido en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

    La alerta, que es preventiva y de preparación, permitirá otorgar facultades extraordinarias ante emergencias de grave riesgo sanitario para reforzar la vigilancia, la gestión oportuna de recursos, la contratación de personal especializado, la acción de control sanitario y la adquisición expedita de insumos mediante trato directo. La alerta no implica que exista una epidemia en curso o una atención de salud desbordada.

    Asimismo, la subsecretaria hizo un llamado a extremar precauciones.

    “No tocar roedores, ventilar las casas antes de entrar si han estado cerradas, limpiar con agua y cloro los espacios sin uso y mantener basura tapada y alimentos resguardados”, sostuvo. Además, es fundamental estar atentos a los síntomas: fiebre, dolor muscular intenso y dificultad respiratoria.

    prevenir virus Hanta. Foto referencial.

    “Si alguien los presenta y ha estado en zonas rurales o semirurales donde pudo haber presencia del ratón de cola larga, debe acudir de inmediato a un centro de salud e informarlo al personal médico para que puedan considerar el diagnóstico de hantavirus oportunamente”, agregó la autoridad.

    Enfermedades transmitidas por zancudos y aves

    Junto con esto, el decreto de alerta sanitaria también abarca las enfermedades que transmiten los zancudos aedes aegypti, aedes vexans y el anopheles pseudopunctipennis; como el dengue o el zika y que, según la alerta, “tienen una alta capacidad epidémica, lo que podría generar una alta demanda y sobrecarga para los establecimientos de salud”.

    Para estos casos, la alerta está vigente desde Arica a Los Ríos.

    La autoridad recalcó que es imprescindible evitar la reproducción de los mosquitos en aguas estancadas y monitorear cualquier caso sospechoso de llegar contagiado de alguna de esas enfermedades desde el extranjero, de modo de evitar que alguno de esos vectores pique a un enfermo y comience a propagar la enfermedad.

    En el caso de la influenza aviar, la alerta se extendió para todo el país, pues a diferencia de otros años, la enfermedad se ha concentrado en aves silvestres y de corral, no en planteles avícolas, incrementando el riesgo de exposición para las personas.

    Más sobre:NacionalMinsalVirus HantaHantavirus

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