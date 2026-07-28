Alcaldes inician lobby en recta final por contribuciones: derecha apunta a Sanhueza (UDI) e izquierda a un nuevo proyecto

Fue durante la mañana de este martes que el senador UDI, Gustavo Sanhueza, telefoneó al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri. Una llamada que no fue casualidad, pues justamente el parlamentario gremialista es visto como uno de los votos claves en la recta final del último artículo que queda en votación en el senado de la megarreforma propuesta por el gobierno. Se trata de la normativa que más importa a los alcaldes: la compensación económica a los municipios por el dinero que dejarán de percibir debido a la exención de contribuciones a adultos mayores .

Ahí la fórmula propuesta por el gobierno divide a los alcaldes, pues Hacienda propone que los US$ 200 millones que dejarán de recibirse serán compensados por impuestos generales vía Tesorería General de la República. La oposición critica que esto, según ellos, implica que serán vecinos de comunas vulnerables los que financiarán a comunas con más recursos, lo que no ocurre hasta aquí cuando comunas de más ingresos -como Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea- aportaban más por este concepto. El quiebre de los alcaldes en este tema es evidente, pues la derecha se ha cuadrado con la propuesta del Ejecutivo.

Esto llevó a que ambos sectores del mundo municipal hayan iniciado, cada uno por su lado, el lobby para tratar de imponer su mirada.

El senador Gustavo Sanhueza (UDI). Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

Por parte de la derecha, el foco está puesto en Sanhueza como voto clave. El senador manifestó sus reparos la semana pasada, argumentando dudas sobre el manejo fiscal que hacen los municipios y deudas previsionales a sus trabajadores. Ello, sumado a la ausencia de otros senadores, obligó al gobierno a posponer la votación y ver fracasar sus intenciones de haber despachado a ley la megarreforma antes de agosto. Tras ello, los alcaldes activaron un fuerte lobby con Sanhueza, con llamados que también se dieron el fin de semana pasado , a la espera de sostener un encuentro presencial más formal. Esta semana es distrital, lo que implica que los senadores vuelven a sus circunscripciones y Sanhueza es del Ñuble.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Foto: Dedvi Missene / La Tercera. Dedvi Missene

De todas maneras, a los alcaldes les apremia que se apruebe el artículo, pues de caerse la norma los municipios quedarán desfinanciados en unos US$ 70 millones . Si bien el gobierno sondea como alternativa someter vía Ley de Presupuesto una eventual compensación en caso de caerse en la Cámara Alta, no ha ayudado a reducir la preocupación de los ediles la frase del jefe de las finanzas públicas, Jorge Quiroz, quien sostuvo que “si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensan. Se acabó”.

Además, los alcaldes tienen identificados a otros senadores con dudas, entre ellos Rojo Edwards y Matías Walker.

La Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) liderada por el alcalde de la Reina, José Manuel Palacios, sostuvo por su parte una reunión con la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), quien les habría garantizado que están los votos.

Los alcaldes de oposición reunidos con los dirigentes opositores. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Movimientos desde la oposición

Por otro lado, los alcaldes opositores liderados por Karina Delfino (Quinta Normal), Tomás Vodanovic (Maipú) y Claudio Castro (Renca) continúan con su propia arremetida. La apuesta es que la norma se caiga, lo que forzaría a una nueva negociación.

Y es que si bien el gobierno podría suplir el financiamiento vía Ley de Presupuesto 2027, ello sería temporal -La Moneda prometió a los alcaldes que esta no sería las vía para compensar- lo que obligaría a una nueva discusión. Eventualmente en un nuevo proyecto de ley es que los alcaldes opositores tienen más chances de influir .

Para ello, el grupo de opositores ya empezó las gestiones. Este lunes partieron con una reunión junto a los dirigentes opositores, entre los que se encontraba la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Los alcaldes de oposición. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Adicionalmente, durante la tarde de este martes los alcaldes sostendrán una reunión telemática vía Zoom para coordinar los pasos a seguir, y este miércoles harán una puesta en escena en La Moneda hasta donde acudirán a las 8 de la mañana a entregar una carta . Mientras, estaban gestionando una reunión junto al biministro del Interior, Claudio Alvarado.

La situación además ha generado un quiebre entre los alcaldes de oficialismo y la oposición, quienes han tenido que salir a negociar por el lado lo que además ha amenazado la superviviencia de la AChM.