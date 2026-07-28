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    Sobreseído por prescripción de delitos: Sergio Jadue anota triunfo en justicia chilena a una década de su salida del país

    El 13° juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de sobreseimiento que presentó la defensa del extimonel de la ANFP en la indagatoria desarrollada por la Fiscalía Oriente.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    El 13° juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de sobreseimiento que presentó la defensa de Sergio Elías Jadue Jadue, en el marco de la indagatoria que desarrolló en Chile la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente contra el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por apropiación indebida y delitos tributarios.

    La misma decisión se tomó en el caso de su excolaborador Mauricio Etcheverry.

    El tribunal resolvió sobreseer definitivamente al dirigente deportivo radicado hace más de una década en Estados Unidos, por la prescripción de la acción penal en su contra.

    Hace una semana se desarrollaron los alegatos respecto a la presentación que hizo el abogado Marcelo Hadwa para dar término al caso que se seguía en Chile contra Jadue y en el que debió declarar en octubre de 2015, poco antes de abandonar el país.

    El Ministerio Público estaba solicitando la extradición del calerano y venía sosteniendo que su acción más reciente fue hace menos de una década, en enero de 2017, justamente para pedir a Estados Unidos la entrega del imputado.

    Ese argumento fue desestimado por el tribunal que entendió que al haber estado congelado el caso por más de diez años correspondía la prescripción y el sobreseimiento.

    Jadue vive en el país norteamericano y sigue allí esperando su condena en Miami acusado de delitos de sobornos y corrupción en el escándalo conocido como FIFA Gate.

    Tras la audiencia de este martes, en la que el tribunal comunicó el sobreseimiento de Jadue, el fiscal Marco Paredes confirmó que evaluarán una eventual apelación una vez que estudien los fundamentos del fallo resolutivo.

    “El tribunal dictó una resolución en donde básicamente decretó la extinción de la responsabilidad penal de don Sergio Jadue por prescripción de la acción penal. Habiendo considerado que las imputaciones son simples delitos, el último simple delito imputado fue en abril de 2016, los plazos de prescripción de los simples delitos son cinco años, cuando se está en extranjero se aumenta el doble, por lo tanto han transcurrido, a abril de 2026, los diez años que establece la ley para el plazo de prescripción y básicamente esa es la resolución", explicó el fiscal.

    Paredes indicó que “esta resolución es esencialmente apelable, el recurso de apelación es el único recurso que procede en los casos del sobreseimiento y obviamente la Fiscalía cuando tenga la resolución en sus manos, le sea notificada, va a evaluar la interposición”.

    “Nosotros teníamos la tesis de que por una regla de determinación de pena, el plazo tenía que ser superior. El tribunal consideró otra cosa”, expuso el persecutor.

    El fiscal dijo que “se decretó la extinción de la responsabilidad penal por la prescripción de la acción y si aquello queda a firme y ejecutoriado, si aquello ocurriera, los efectos son de que se deja sin efecto la orden de detención y el sobreseimiento y podría volver al país”.

    Igualmente, el fiscal precisó que Jadue “en Estados Unidos tiene otros cargos y eso es materia de la soberanía de Estados Unidos”.

    Más sobre:Sergio JadueANFPFiscalía OrienteEstados UnidosMauricio Etcheverry

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