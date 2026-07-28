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    IFAB acusa el error del VAR en una jugada que acabó beneficiando a Argentina en el Mundial

    El organismo a cargo de las reglas del fútbol aclaró que no correspondía mostrarle la segunda tarjeta amarilla al suizo Breel Embolo en el duelo contra la Albiceleste por los cuartos de final de la Copa.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Breel Embolo acabó siendo expulsado contra Argentina por un error del VAR. Li Ming

    Durante el partido entre Suiza y Argentina por los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026 se registró una de las grandes polémicas de la competencia.

    Tras el cobro de una infracción de Leandro Paredes contra Breel Embolo en el segundo tiempo, él árbitro le mostró una tarjeta amarilla al argentino. Sin embargo, el VAR llamó al árbitro utilizando el criterio de “identidad equivocada”.

    Ante esto, el árbitro determinó que Paredes no merecía ser sancionado por una simulación del suizo, quien acabó recibiendo la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado en el minuto 72 del compromiso.

    Sin embargo, ahora la IFAB, organismo encargado de las reglas del fútbol, señaló que este cambio en la sanción que acabó beneficiando a Argentina no correspondía.

    Ahora aclararon que ese protocolo del VAR no es para “revocar la sanción, especialmente en casos de simulación”. Sino que se refería a que podía entrar a valorar los errores de identidad del causante de la infracción, pero no cambiar el cobro. Por aquello, el árbitro solo podía quitarle la amarilla a Paredes, pero no modificar la sanción y amonestar al suizo.

    Esto es lo que indica la IFAB en la circular nº 34. Allí se señala que “una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse. La aplicación de la cláusula de error de identidad para abordar casos de simulación durante el Mundial tuvo una buena acogida y se incluirá en la revisión detallada del protocolo del VAR anunciada en la circular n.º 32. No obstante, no podrá utilizarse a tal efecto hasta que dicha revisión haya concluido”.

    La molestia de Murat Yakin

    Tras la eliminación a manos de Argentina, el técnico de Suiza, Murat Yakin, manifestó su molestia por la decisión arbitral. “Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que nos eliminaran de esa manera. El árbitro toma la decisión equivocada. Intervino. Esta regla destruyó nuestro partido de hoy. No había razón para esa amonestación. No lo entiendo. Ha sido una situación inocente, no era dañina. El error arbitral nos ha castigado y nos alteró todo el plan”, lanzó tras el partido.

    Esa decisión fue simplemente increíble. Estoy totalmente en desacuerdo. Hubo contacto claro, y no entiendo cómo el árbitro y el VAR llegaron a esa conclusión. Suiza tenía todo el derecho a sentirse perjudicada. Argentina es un equipo fantástico, pero los partidos de esta importancia nunca deberían decidirse por arbitrajes polémicos”, complementó.

    “Yo no diría que los están favoreciendo. Hemos tenido un partido justo y abierto. Ambos han jugado al fútbol. No ha salido ganador el fútbol. Se nos castigó con un error. Ha sido un momento decisivo para el resultado del partido. Ahora podemos quejarnos, pero tengo que felicitar a Argentina. No quiero darle más vueltas”, cerró Yakin.

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    Más sobre:FútbolMundial 2026ArgentinaSuizaVARBreel Embolo

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