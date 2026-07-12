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    De una amarilla a Paredes a la roja a Embolo: revisa la polémica expulsión que sufre Suiza ante Argentina

    Leandro Paredes había recibido la amonestación tras una falta sobre Embolo. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, se determinó que el jugador había simulado y se le mostró la segunda cartulina. Polémica total en Kansas City.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Suiza sufrió con una polémica expulsión de Embolo ante Argentina. Foto: captura de pantalla.

    Polémica total en Kansas City. Suiza se queda con un hombre menos cuando había logrado empatar el duelo de cuartos de final ante Argentina.

    En una disputa del balón, Leandro Paredes había ido a la carga contra Breel Embolo. Al jugador que milita en Boca Juniors le mostraron amarilla por la supuesta falta. Sin embargo, tras la revisión en el VAR por el criterio de “identidad equivocada”, el árbitro determinó que el suizo simuló la falta y se le mostró la tarjeta a él.

    En consecuencia, el helvético ya estaba amonestado, por lo que vio la segunda cartulina y se marchó expulsado entre lágrimas. A Paredes, en tanto, se le borró la tarjeta que le habían exhibido.

    Revisa la expulsión aquí:

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