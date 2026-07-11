SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    Las interrupciones corresponden a trabajos programados de empresas distribuidoras y afectarán sectores específicos, no comunas completas. Los usuarios pueden revisar si su domicilio está dentro del perímetro en los mapas de Enel, CGE y la SEC.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    Diversas empresas eléctricas informaron cortes de luz programados para este sábado 11 y domingo 12 de julio, asociados a trabajos de mantención, modernización de redes y conexión de nuevos clientes.

    Las interrupciones no corresponden a cortes masivos a nivel comunal, sino a trabajos localizados por sectores o barrios específicos, por lo que las distribuidoras llaman a revisar la dirección exacta en sus mapas oficiales. Enel precisa que estas labores se realizan para modernizar instalaciones, prevenir incidencias y conectar nuevos hogares, y que afectan zonas acotadas por algunas horas.

    Región Metropolitana

    En la Región Metropolitana, Enel programó cortes de luz durante este sábado 11 y domingo 12 de julio en sectores de Quilicura, Independencia, Estación Central, Peñalolén, Las Condes, Santiago y Providencia.

    Para este sábado, las interrupciones contemplan sectores de Quilicura, entre las 10.00 y las 16.00 horas; Independencia, entre las 09.30 y las 15.30 horas; Estación Central, con tramos entre las 10.00 y 16.00 horas y entre las 09.30 y 15.30 horas; Peñalolén, entre las 10.00 y las 17.00 horas; y Las Condes, entre las 10.00 y las 13.00 horas.

    Para el domingo 12, los trabajos programados consideran sectores de Santiago, entre las 10.00 y las 17.00 horas, y Providencia, entre las 11.00 y las 17.00 horas.

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    Región de O’Higgins

    En la Región de O’Higgins, CGE informó trabajos programados para este sábado 11 de julio. La compañía dispone de un mapa en línea donde se detallan los puntos afectados, identificando los cortes programados con color azul y las interrupciones imprevistas con color rojo.

    A diferencia de Enel, el sistema de CGE muestra el detalle por sectores, número de clientes afectados y hora estimada de reposición, por lo que la recomendación es verificar la dirección directamente en el mapa de la distribuidora. La plataforma de CGE se actualiza cada 10 minutos y permite buscar por dirección.

    Región de Atacama

    En la Región de Atacama, se informó un corte programado para este domingo 12 de julio en Copiapó, asociado a trabajos de mejoramiento del servicio. El aviso local señala que la interrupción afectará sectores específicos de la comuna.

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Cómo revisar si tu domicilio está afectado

    La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) mantiene una plataforma con mapas de interrupciones por empresa distribuidora, incluyendo Enel, CGE, Chilquinta, Saesa, Frontel, Edelaysen y Luz Osorno. La información se construye con los datos cargados por las propias empresas y se actualiza dinámicamente.

    En el caso de CGE, la SEC recuerda que el color azul corresponde a cortes programados y el rojo a interrupciones de suministro eléctrico. Además, los usuarios pueden ingresar una dirección en el buscador para revisar si existe una afectación vigente o programada.

    Más sobre:Cortes de LuzEnergíaElectricidadServiciosRegiones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las claves del caso de Francisco Bustos: la disputa por su hija que terminó con su detención en Argentina

    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut

    Dirigentes de El Olivar conocieron los modelos de las próximas viviendas definitivas en el sector

    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma

    Gobierno reporta normalización de rutas y avanza a fase de recuperación en zona centro-sur por sistema frontal

    Al menos 15 turistas indios mueren tras volcar lancha en Vietnam

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Inglaterra en TV y streaming

    2.
    Temblor hoy, viernes 10 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    4.
    Temblor hoy, sábado 11 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 11 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    PGU: revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de julio con el RUT

    6.
    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Servicios

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a San Luis vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Las claves del caso de Francisco Bustos: la disputa por su hija que terminó con su detención en Argentina
    Chile

    Las claves del caso de Francisco Bustos: la disputa por su hija que terminó con su detención en Argentina

    Dirigentes de El Olivar conocieron los modelos de las próximas viviendas definitivas en el sector

    PPD valora decisión de sus senadores de bajarse de acuerdo con el Gobierno por megarreforma

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política
    Negocios

    Julio Friedmann: El gerente de Enap que rompió con la tradición política

    Cuando crecer no basta

    Cómo será el debut de Jorge Gómez en la presidencia ejecutiva de Codelco

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    La particular revelación de Harry Kane: “Fue una experiencia surrealista jugar golf con Donald Trump”
    El Deportivo

    La particular revelación de Harry Kane: “Fue una experiencia surrealista jugar golf con Donald Trump”

    Era compañero de Marcelo Allende: fallece seleccionado de Sudáfrica que disputó el Mundial

    Hollywood sale al cruce: destacado actor defiende a Kylian Mbappé y arremete contra senadora paraguaya

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware
    Tecnología

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”
    Cultura y entretención

    Álex de la Iglesia filma sátira en Chile: “Es un lugar lleno de contradicciones, y eso es precioso”

    Las 10 películas que marcaron la primera parte de 2026

    The Rolling Stones: la leyenda desafía al adiós y no deja morir al rock & roll

    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut
    Mundo

    Israel mantiene bombardeos contra el sur de Líbano en medio de negociaciones con Beirut

    Al menos 15 turistas indios mueren tras volcar lancha en Vietnam

    Investigan a empresario que vendió terrenos para resort ligado a Kushner en Albania por presunta falsificación

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo