Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

Diversas empresas eléctricas informaron cortes de luz programados para este sábado 11 y domingo 12 de julio, asociados a trabajos de mantención, modernización de redes y conexión de nuevos clientes.

Las interrupciones no corresponden a cortes masivos a nivel comunal, sino a trabajos localizados por sectores o barrios específicos, por lo que las distribuidoras llaman a revisar la dirección exacta en sus mapas oficiales. Enel precisa que estas labores se realizan para modernizar instalaciones, prevenir incidencias y conectar nuevos hogares, y que afectan zonas acotadas por algunas horas.

Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, Enel programó cortes de luz durante este sábado 11 y domingo 12 de julio en sectores de Quilicura, Independencia, Estación Central, Peñalolén, Las Condes, Santiago y Providencia.

Para este sábado, las interrupciones contemplan sectores de Quilicura, entre las 10.00 y las 16.00 horas; Independencia, entre las 09.30 y las 15.30 horas; Estación Central, con tramos entre las 10.00 y 16.00 horas y entre las 09.30 y 15.30 horas; Peñalolén, entre las 10.00 y las 17.00 horas; y Las Condes, entre las 10.00 y las 13.00 horas.

Para el domingo 12, los trabajos programados consideran sectores de Santiago, entre las 10.00 y las 17.00 horas, y Providencia, entre las 11.00 y las 17.00 horas.

Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas

Región de O’Higgins

En la Región de O’Higgins, CGE informó trabajos programados para este sábado 11 de julio. La compañía dispone de un mapa en línea donde se detallan los puntos afectados, identificando los cortes programados con color azul y las interrupciones imprevistas con color rojo.

A diferencia de Enel, el sistema de CGE muestra el detalle por sectores, número de clientes afectados y hora estimada de reposición, por lo que la recomendación es verificar la dirección directamente en el mapa de la distribuidora. La plataforma de CGE se actualiza cada 10 minutos y permite buscar por dirección.

Región de Atacama

En la Región de Atacama, se informó un corte programado para este domingo 12 de julio en Copiapó, asociado a trabajos de mejoramiento del servicio. El aviso local señala que la interrupción afectará sectores específicos de la comuna.

Cortes de luz programados para este fin de semana: revisa las regiones y comunas afectadas SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Cómo revisar si tu domicilio está afectado

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) mantiene una plataforma con mapas de interrupciones por empresa distribuidora, incluyendo Enel, CGE, Chilquinta, Saesa, Frontel, Edelaysen y Luz Osorno. La información se construye con los datos cargados por las propias empresas y se actualiza dinámicamente.

En el caso de CGE, la SEC recuerda que el color azul corresponde a cortes programados y el rojo a interrupciones de suministro eléctrico. Además, los usuarios pueden ingresar una dirección en el buscador para revisar si existe una afectación vigente o programada.