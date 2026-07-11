Dirigentes de El Olivar conocieron los modelos de las próximas viviendas definitivas en el sector

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dio a conocer los modelos de 160 viviendas que serán levantadas en El Olivar, golpeado tras el megaincendio de Viña del Mar en el 2024.

Este pasado 10 de julio se encontraron en el Serviu de Valparaíso autoridades regionales y siete representantes de diferentes macrozonas del sector. En la instancia se les comunicaron nuevos hitos en el proceso de reconstrucción y, por primera vez, se les presentó la vivienda definitiva que tendrán, cuya construcción iniciará durante los próximos días.

Este puntapié inicial comenzará con la edificación de las primeras 12 viviendas , insertas en un plan que contempla el levantamiento de 160 soluciones habitacionales para El Olivar.

Estos inmuebles, según detallaron desde la cartera de Vivienda, “incorporan mejoras relevantes en diseño y construcción, incluyendo estructuras de albañilería en el primer nivel, soluciones de mayor resistencia al fuego, mejor desempeño térmico”. Asimismo, señalaron que las características y configuraciones “responden directamente a las preferencias expresadas por las familias durante el proceso participativo” impulsado por el Minvu.

En la presentación PowerPoint de las obras se precisó que se entregarán 100% terminados los proyectos habitacionales, financiados con un total de 1.480 UF. Contarán con ventanas de termo panel y un muro cortafuego entre viviendas, además de piso cerámico en zonas húmedas y flotante en las secas.

Dirigentes de El Olivar conocieron los modelos de las próximas viviendas definitivas en el sector

Son tres modelos los que se dieron a conocer. La primera, una vivienda pareada simple de dos pisos, contempla una superficie de 63 m2 y tiene tres dormitorios en el segundo nivel. Además, contiene un estar comedor, una cocina y dos baños.

La segunda edificación también es una vivienda pareada simple con dos pisos y abarca una superficie de 64 m2. Tendrá dos dormitorios en el segundo piso y uno en el primero. Contempla también un estar comedor, una cocina y dos baños.

El tercer modelo es una vivienda aislada, con una superficie de 52,6 m2. Este inmueble considera un tiempo estimado de construcción de 4 meses.

Dirigentes de El Olivar conocieron los modelos de las próximas viviendas definitivas en el sector

Nuevas medidas para El Olivar

El Minvu, además, anunció un conjunto de determinaciones para fortalecer el proceso de reconstrucción. Entre ellas, se encuentran la implementación de una unidad especial para acelerar la calificación de proyectos y trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social para resolver con mayor rapidez las inhabilidades que afectan a las familias.

Asimismo, se reforzará el rol de la Entidad Patrocinante (EP) Serviu para una mayor supervisión de los proyectos y sus estándares y se incrementará la presencia de equipos en terreno para monitorear avances, resolver dificultades y acompañar a las familias.

En esta línea, también pondrán en marcha un Plan de Comunicación Integral para informar a los vecinos damnificados sobre el avance del proceso. Esta medida apunta a que las familias “puedan tener toda la información necesaria y la transparencia de los procesos, socializarlos bien, que los entiendan y que se restablezcan las confianzas que se habían perdido”, explicó Daniela Infante, encargada regional de la reconstrucción.

La cartera de Vivienda también convocará, durante los próximos días, una convocatoria abierta a empresas constructoras interesadas en participar del proceso, para ampliar la capacidad de ejecución de las obras.