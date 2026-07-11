La particular revelación de Harry Kane: “Fue una experiencia surrealista jugar golf con Donald Trump”

En la previa del crucial duelo entre Inglaterra y Noruega, que definirá a otro de las selecciones semifinalistas del Mundial 2026, Harry Kane realizó una particular revelación. El capitán de los Tres Leones confesó haber jugado golf con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y describió su experiencia como “surrealista”.

A principios de semana, justo después de la victoria sobre México, el propio mandatario norteamericano había asegurado haber jugado golf con el artillero inglés. Lo calificó como un gran jugador y buen golfista.

Ahora, Kane entregó más detalles de un encuentro que se dio en Palm Beach, Florida, cerca de un año y medio atrás. “Me invitó a jugar cuando estuve en Palm Beach. Así que sí, cuando el presidente te invita a algún sitio... Fue una experiencia bastante surrealista simplemente conocerlo y, obviamente, jugar al golf con él”, reveló el delantero del Bayern Múnich.

“Para serte sincero, juega bastante bien al golf. Espero poder jugar tan bien como él cuando tenga su edad, eso seguro. Fue una experiencia única, pero le agradezco mucho que me haya invitado a jugar”, indicó. “Para ser honesto, jugué bastante bien”, agregó el delantero inglés, que lleva seis goles en este Mundial. Dicha cifra lo ubican como el cuarto máximo artillero del certamen. Está por debajo de Lionel Messi (8), Kylian Mbappé (8) y Erling Haaland (7).

Trump, por su parte, había mencionado la anécdota después del triunfo de los Tres Leones sobre México en octavos de final: “Vi el partido de anoche entre México e Inglaterra; y no tenía ninguna razón para hacerlo, pero no podías apartar la vista del partido. No conozco a los jugadores, aunque creo que Kane es un gran jugador. He jugado al golf con él y me cae muy bien”, señaló en una conferencia en la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense también había felicitado al capitán inglés a través de su red Truth Social: “¡Harry Kane, de Inglaterra, es un gran jugador!”, escribió.