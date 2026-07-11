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    Líder supremo de Irán afirma que venganza por la muerte de Alí Jamenei es “inevitable”

    Mojtaba Jamenei realizó su primera declaración desde el funeral de su padre, muerto en los ataques israelestadounidenses de febrero. Su mensaje elevó nuevamente la tensión con Estados Unidos, luego de que Donald Trump acusara a Teherán de querer asesinarlo y amenazara con una respuesta militar.

    Por 
    Felipe Rivera
    Líder supremo de Irán afirma que la “venganza” por la muerte de Alí Jamenei es “inevitable”

    El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió vengar la muerte de su padre y predecesor, Alí Jamenei, asesinado a fines de febrero durante los ataques israelestadounidenses, en medio de una nueva escalada de tensión entre Teherán y Washington.

    El mensaje del ayatolá corresponde a su primera declaración desde el funeral de su padre, realizado esta semana. En el texto, Jamenei prometió vengar “la sangre pura” del exdirigente iraní, así como la de “todos los mártires” de las “dos guerras” que enfrentaron a la república islámica con Israel y Estados Unidos.

    “Esta venganza es la voluntad de nuestra nación y debe cumplirse, inevitablemente”, sostuvo.

    Líder supremo de Irán afirma que la “venganza” por la muerte de Alí Jamenei es “inevitable” Mehr News Agency

    El líder supremo iraní también apuntó contra lo que calificó como “asesinos criminales y deshonrosos” y aseguró que los nombres de los responsables “figuran en una lista”.

    Según otro extracto difundido por la televisión pública iraní IRIB, Jamenei advirtió que los responsables “no morirán pacíficamente en la cama”.

    “Estos criminales, cuyos nombres están plenamente documentados desde los rangos más altos hasta los más bajos, llevarán a la tumba el sueño de morir tranquilamente en sus camas”, afirmó.

    Trump amenaza a Irán

    La declaración de Jamenei se conoció después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara a Teherán de querer asesinarlo y amenazara con una respuesta militar si aquello ocurre.

    “1.000 misiles están listos para ser disparados y apuntan a la República Islámica de Irán (…) si el Gobierno iraní cumple su amenaza, proclamada en muchos rincones del mundo, de asesinar o intentar asesinar al presidente en funciones de Estados Unidos, en este caso, ¡YO!”, escribió Trump en su red Truth Social.

    El mandatario estadounidense agregó que las órdenes ya fueron dadas y que el Ejército de su país está “preparado, dispuesto y capacitado” para atacar Irán.

    “Las órdenes ya han sido dadas, y el ejército estadounidense está preparado, dispuesto y capacitado, durante un periodo de un año, susceptible de prorrogarse, para diezmar y destruir por completo todas las regiones de Irán”, añadió.

    De acuerdo con los antecedentes entregados, la advertencia de Trump se produjo tras informaciones que apuntaban a un presunto plan iraní para asesinarlo. El mandatario también sostuvo que el alto el fuego estaba “terminado”, aunque aceptó mantener conversaciones con Teherán.

    Negociaciones en suspenso

    Pese a la escalada, la calma volvió desde la noche del jueves y una delegación de Qatar llegó el viernes a Irán para mantener conversaciones, según un medio local.

    El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, cuyo país también cumple un rol mediador, dijo en X que instó al presidente iraní, Masud Pezeshkian, a salvar una paz “duramente ganada”.

    Líder supremo de Irán afirma que la “venganza” por la muerte de Alí Jamenei es “inevitable” Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar en X

    El principal negociador iraní en las conversaciones con Washington, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que la guerra “nunca terminaría con una rendición de Irán”.

    Desde Teherán, sin embargo, condicionan la reanudación de las conversaciones a un cambio de postura estadounidense.

    “Ninguna negociación tendrá lugar hasta que la parte estadounidense no haya revisado sus posiciones”, declaró a la agencia Fars una fuente próxima a los negociadores iraníes.

    El principal punto de disputa sigue siendo el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. Irán bloqueó el paso en respuesta a la ofensiva israelestadounidense y ahora solo autoriza un corredor de navegación a lo largo de sus costas.

    Según medios estadounidenses, Washington comunicó a Teherán que tenía hasta este sábado para comprometerse públicamente a no atacar más buques en el estrecho.

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    Más sobre:IránMojtaba JameneiDonald TrumpEstados UnidosIsraelEstrecho de OrmuzMedio OrienteGuerraMundoInternacionalAlí Jamenei

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