A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Suiza en TV y streaming. Foto referencial de redes sociales Selección Argentina de fútbol

Este sábado se desarrollan los últimos partidos de cuartos de final del Mundial 2026, donde Argentina se mide con Suiza en el segundo duelo del día.

El conjunto de Messi viene de alzarse por 3-2 ante Egipto en los octavos, mientras que los europeos eliminaron a Colombia al dejar un marcador 4-3 en penales.

Cuándo juega Argentina vs. Suiza

El partido de Argentina contra Suiza es este sábado 11 de julio a las 21:00 horas de Chile.

Las selecciones se trasladan hasta el Estadio Kansas City de Estados Unidos para este compromiso.

Dónde ver a Argentina vs. Suiza

El partido de Argentina contra Suiza se transmite en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online del cruce va por chilevision.cl y las plataformas DGO, Paramount+ y Disney+ en su Plan Premium.