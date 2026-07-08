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    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Revisa los horarios definidos para los próximos enfrentamientos de la Copa del Mundo.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming. Foto referencial redes sociales Norwegian men’s national team

    Este miércoles fue la primera jornada sin partidos en el Mundial 2026, a la espera del inicio de la fase de cuartos de final del campeonato global.

    Ya se encuentran definidos los próximos cruces en esta nueva etapa, luego del desarrollo de los octavos hace algunos días.

    Las selecciones que se mantienen en el certamen corresponden a Francia, Marruecos, España, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza.

    Cuándo son los partidos de cuartos de final

    Revisa a continuación los horarios de los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde ver cada compromiso en vivo.

    • Francia vs. Marruecos - 9 de julio a las 16:00 horas, transmite DSports
    • España vs. Bélgica - 10 de julio a las 15:00 horas, transmite CHV y DSports
    • Noruega vs. Inglaterra - 11 de julio a las 17:00 horas, transmite DSports
    • Argentina vs. Suiza - 11 de julio a las 21:00 horas, transmite CHV y DSports

    Los partidos que van por televisión abierta mediante Chilevisión también se pueden seguir en la señal online de chilevision.cl.

    En tanto, la cobertura del Mundial 2026 mediante plataformas de streaming se encuentra en los servicios DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Cuartos de finalPartidosPartidos MundialPartidos cuartosPartidos cuartos de final

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