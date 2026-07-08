Caso investigado por Fiscalía ECOH: imputado por homicidios consumado y frustrado en Conchalí queda en prisión preventiva

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público formalizó la investigación en contra de un imputado de nacionalidad colombiana por su presunta participación en un homicidio consumado y otro frustrado que se registraron en la comuna de Conchalí.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 8 de abril de este año.

Ese día, según la indagatoria, el imputado llegó hasta el pasaje Santa Inés para efectuar múltiples disparos contra dos personas que se encontraban en el acceso a un edificio de departamentos en bloque y luego huir en dirección desconocida.

El ataque se habría originado por rencillas anteriores.

Una vez conocidos los hechos, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios se trasladó al sitio del suceso para liderar las diligencias investigativas, las que permitieron concretar la detención del sujeto.

La fiscal ECOH Andrea Contreras explicó que cuando fue detenido, el ciudadano colombiano “se encontraba en el aeropuerto de Santiago, próximo a abordar un vuelo para salir del país”.

“El imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, un peligro para la seguridad de la víctima sobreviviente y existe un inminente peligro de fuga”, indicó, argumentos que fueron considerados por el tribunal para fijar la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

Se fijó un plazo de investigación de 120 días.