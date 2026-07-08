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    EE.UU. vuelve a atacar Irán en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz

    El Comando Central de Estados Unidos informó de ofensivas adicionales con el objetivo de seguir reduciendo la capacidad de Teherán para amenazar la libertad de navegación en el paso marítimo. Poco después, Trump afirmó que se trata de “una represalia por el bombardeo de buques perpetrado ayer por Irán”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Ataques aéreos estadounidenses en el cuartel de la Guardia Revolucionaria Iraní en la ciudad portuaria de Bushehr. Imagen @HormuzLetter en X.

    El Ejército de Estados Unidos volvió a atacar Irán por segunda jornada consecutiva y en pleno repunte de las tensiones en el estrecho de Ormuz, tan solo horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazara con nuevas acciones desde la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara, capital de Turquía.

    “Por orden del Comandante en Jefe, las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos han comenzado a llevar a cabo ataques adicionales contra Irán con el objetivo de seguir reduciendo su capacidad para amenazar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz”, informó la tarde de este miércoles el Comando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM).

    La entidad castrense además justificó las acciones por “las recientes agresiones injustificadas contra buques mercantes y sus tripulaciones civiles” por parte de Irán, en plena disputa por la gestión del paso marítimo, apuntando a que estas embarcaciones “navegaban libremente por esta vía marítima internacional de importancia estratégica”.

    En un mensaje en redes sociales, el propio Trump hizo mención a las acciones ordenadas contra Irán, señalando en que se trata de “una represalia por el bombardeo de buques perpetrado ayer por Irán”.

    “Si vuelve a ocurrir, la respuesta será mucho más contundente”, avisó, tras compartir en Truth Social una serie de vídeos e imágenes de supuestos objetivos atacados en territorio iraní.

    Por su parte, la agencia de noticias iraní Mehr informó de explosiones en la ciudad de Bandar Abbas, situada en la costa del estrecho de Ormuz, donde se habrían activado las defensas frente a las ofensivas.

    Igualmente, Merh apuntó que las instalaciones portuarias y la torre de control marítimo en la ciudad de Chabahar estaban siendo objeto de ataques, al tiempo que se registró movimiento de aviones de combate sobre Isfahán.

    Por su lado, la cadena de televisión iraní IRIB informó que proyectiles impactaron contra varias islas del estrecho, al tiempo que se escucharon dos explosiones en la ciudad de Jask, también en la costa de la provincia de Hormozgán.

    Se trata de la segunda noche consecutiva de ataques estadounidenses sobre Irán, después de los bombardeos contra más de 80 objetivos con munición de precisión la madrugada pasada.

    La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó además haber “destruido” 85 instalaciones militares de EE.UU. ubicadas en Bahréin y Kuwait, así como derribado un dron tipo MQ-9 “enemigo”, en represalia por la ola de atentados.

    Trump había advertido desde Ankara, donde se reunió con los aliados de la OTAN, sobre posibles nuevos ataques en una jornada en la que también dio por roto el alto el fuego y el memorando de entendimiento entre ambos países, dejando el futuro de las negociaciones en el aire.

    “Les voy a dar una pequeña advertencia: vamos a golpearlos fuerte esta noche”, aseguró el jefe de la Casa Blanca en declaraciones junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en una cita paralela a la cumbre.

    Más sobre:Estados UnidosIránCENTCOMEstrecho de OrmuzDonald TrumpAtaquesMundo

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