Biministro Daniel Mas: “No vinimos al gobierno a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores”

La megarreforma del gobierno busca devolver la épica de crecimiento a Chile. Así lo transmitió la autoridad de gobierno, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, durante la mañana en un seminario de Marsh sobre minería y la iniciativa de ley, que avanzó este martes en la comisión de Medio Ambiente del Senado.

“Hoy nos reunimos para analizar el principal instrumento legislativo con el que nuestro gobierno, bajo el mandato del Presidente José Antonio Kast, va a recuperar esa certeza y devolverle a Chile, la épica del crecimiento, que es el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico, recientemente aprobado en un paso histórico por el Senado”, sostuvo.

“¿Por qué no soñar que en 2030 nuestra producción de cobre sea de 6 millones de toneladas?”, se preguntó Mas, en un momento en que la producción del metal se encuentra alicaída con estimaciones para este año, según Cochilco, de 5,3 millones de toneladas de cobre anual, cayendo 2% frente al año pasado.

“El Chile que recibimos al recibir el gobierno arrastra 12 años de estancamiento económico. Crecimos al 2%, que fue bastante mediocre y adormeció nuestras capacidades productivas, paralizó proyectos y congeló la movilidad social de la clase media”, analizó.

Un minuto después, luego de sostener que el estancamiento fue resultado de un Estado que obstaculizó la desconfianza hacia las iniciativas privadas, declaró que “hoy no vinimos al gobierno a quejarnos ni a culpar a las administraciones anteriores. El cambio es necesario y nosotros vinimos a actuar, con sentido de urgencia en muchas condiciones”.

Exdirector del SII por megarreforma: “El gobierno se arriesga a que lo lleven al TC”

El presidente ejecutivo de Consejo Minero, Joaquín Villarino, planteó que una duda del sector minero es qué parte de la renta de un proyecto nuevo o de expansión va a quedar afecto a la invariabilidad tributaria, propuesto en el proyecto misceláneo.

El abogado tributarista y exdirector del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el gobierno de Michelle Bachelet, Ricardo Escobar, respondió que si bien la norma está bien intencionada, no está bien formulada.

“Le falta técnica para mí gusto, y un poco de experiencia”, dijo. “Hay temas con el sistema propiamente tal contractual. Esto de tener que hacer escritura pública para hacer contratos y el monto de la inversión. O sea, el quién y el cómo requiere revisarse. Esa cuestión va a ser bien caótica si se mantiene en los términos en que está”.

Ricardo Escobar Foto: Andres Perez Andres Perez

La exautoridad dijo que “el gobierno se arriesga enormemente a que lo lleven al Tribunal Constitucional (TC), porque estas normas son insuficientes, ese es el problema que tiene, no cumple la condición del principio de legalidad que tiene lógica. Ese es el riesgo que yo creo que de verdad tiene el gobierno en este proyecto, es que no está suficientemente bien escrita la norma”.

Y añadió que si fuera asesor de la oposición, “buscaría botar este proyecto por insuficiencia normativa. No están bien definidas las bases, no están bien definidos los sujetos, en fin. El gobierno debe poner atención a eso. Me parece que los que escribieron esto han subestimado la parte técnica”.