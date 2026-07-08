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    Toesca activa ofensiva legal contra ex deudor de Sartor por “vaciamiento patrimonial”

    La gestora apunta al empresario Avram Fritch Vaturi por un préstamo de 65 mil UF, gestionado en julio de 2019, para el desarrollo de un proyecto inmobiliario en Las Condes.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas

    El fondo de inversión Sartor Proyección en Liquidación, representado por Toesca Administradora General de Fondos, interpuso una querella contra el empresario Avram Fritch Vaturi por los presuntos delitos de alzamiento de bienes (delito prendario) y otorgamiento de contrato simulado. La acción judicial, ingresada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, marca un hito al convertirse en la primera querella penal que activa Toesca en contra de un ex cliente de Sartor, a raíz de una millonaria deuda que permanece impaga.

    La querella, admitida a tramitación, es patrocinada por Josefina Escobar, socia de Ovalle Consejeros Legales, y Marcos Conteras, socio del estudio penalista Contreras Enos.

    De acuerdo al relato detallado en la acción penal, el 2 de julio de 2019 el Fondo de Inversión Sartor Proyección realizó una operación de financiamiento a Inmobiliaria Carmel Limitada, firma representada por Avram Fritch. La transacción consistió en un préstamo por 65.000 UF otorgado mediante un pagaré y bajo el amparo de un contrato de línea de crédito, fijando su vencimiento original para el 16 de junio de 2022.

    “Esta inversión tenía como fin desarrollar el proyecto Inmobiliario Los Barbechos sobre un terreno ubicado en Avenida Las Condes 7.350″, dice la querella.

    El objetivo del millonario financiamiento era doble, ya que por un lado buscaba que Inmobiliaria Los Barbechos SpA adquiriera el 17,24% de Inversiones y Rentas San Luis SpA por un monto de 35.000 UF y, por el otro, contemplaba la entrega de 30.000 UF comprometidos para el desarrollo del proyecto inmobiliario residencial, sobre un estratégico terreno de 2.605 metros cuadrados, el cual constituía el principal activo de la sociedad.

    Para resguardar el cumplimiento de la obligación, ese mismo día se constituyó un contrato de prenda sin desplazamiento sobre 2.500 acciones de Inmobiliaria Los Barbechos SpA de las cuales Inmobiliaria Carmel era la única dueña. “Estas acciones tenían un alto valor comercial debido al activo de Inmobiliaria Los Barbechos (el terreno en Avenida Las Condes) y un alto valor estratégico por corresponder a la sociedad controladora de la sociedad Rebrisa S.A”, dice el texto.

    No obstante, el panorama cambió al poco tiempo cuando el proyecto inmobiliario debió cancelarse definitivamente debido al aumento en los costos de construcción. A partir de ese momento, Inmobiliaria Carmel comenzó a incumplir de manera sistemática con el pago de los intereses pactados. Frente a esta situación, la administración de Sartor AGF accedió a otorgar diversas prórrogas bajo la constante justificación del deudor de que se estaba gestionando la venta del terreno a corto plazo para saldar el capital inicial y los intereses devengados.

    En el marco de estas prórrogas, el 6 de enero de 2023 se procedió a capitalizar 2.600 UF correspondientes a intereses impagos, lo que llevó a Inmobiliaria Carmel a suscribir un nuevo pagaré por un monto total de 67.600 UF con vencimiento definitivo fijado para el 31 de enero de 2025, oportunidad en la cual Avram Fritch firmó personalmente en calidad de aval, fiador y codeudor solidario.

    El querellado es un ex capitán del ejército de Israel. Es ingeniero civil electrónico y vive en Chile desde 1991. Fritch combatió en la guerra contra el Líbano y se ha desempeñado en empresas del área inmobiliaria, seguridad, logística, siendo también miembro del directorio otras sociedades anónimas abiertas y cerradas.

    Israel

    Según el escrito, el fondo descubrió que, en algún punto entre octubre de 2022 y marzo de 2025, Inmobiliaria Carmel vulneró de forma directa la prohibición expresa de gravar y enajenar contenida en la cláusula cuarta del contrato de prenda.

    La compañía deudora se despojó de la totalidad de sus acciones en Inmobiliaria Los Barbechos SpA, dejando a Carmel convertida en un cascarón vacío y sin bienes que ejecutar, transfiriendo dicho control patrimonial mediante contratos presuntamente simulados al entorno familiar directo de Fritch. Específicamente, las acciones quedaron radicadas en sus hijos, Ron y Daniela Fritch, y en la sociedad Inversiones MJ Limitada, de propiedad de su cónyuge, dice la querella.

    A raíz de este presunto “vaciamiento patrimonial”, el Fondo de Inversión Sartor Proyección se ha visto enteramente imposibilitado de cobrar su crédito, el cual se mantiene en mora por un monto que supera los 3.000 millones de pesos, correspondiente a 67.500 UF solo por concepto de capital, agrega.

    En paralelo, Toesca presentó una solicitud de liquidación forzosa de Inmobiliaria Carmel, pero la acción se encuentra paralizada debido a la imposibilidad de notificar legalmente a Avram Fritch, quien abandonó Chile con destino a Israel el 2 de abril de 2025 y no registra reingresos al territorio nacional desde esa fecha.

    Según se lee en la querella, se solicita citar a declarar en calidad de testigo a Pedro Pablo Larraín, presidente de Grupo Sartor, Alfredo Harz, ex gerente de inversiones de Sartor, y a los hijos de Avram Fritch: Ron y Daniela Fritch Cherniavsky.

    La administradora tambien solicitó que declare el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, para que dé cuenta del contexto y justificación de la operación de financiamiento de Inmobiliaria Carmel propuesta al Comité de Sartor AGF.

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