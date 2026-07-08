Teléfono robado, teléfono bloqueado: gobierno lanza campaña para proteger datos personales en celulares por delincuencia

La Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) lanzaron una campaña para que las personas que se vean afectadas por el robo de su teléfono celular procedan a bloquear de inmediato el equipo y el chip, junto con denunciar el hecho.

Haciendo hincapié en la sentencia de “teléfono robado, teléfono bloqueado”, la campaña se orienta a informar a la población sobre cómo resguardar la información personal tras ser víctima de un robo o hurto de un dispositivo móvil.

Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), en Chile se sustraen cerca de 500 mil teléfonos al año, representando el 62,6% de los objetos robados en espacios públicos.

No obstante, de acuerdo a las cifras que maneja la Subtel para solo el 50% de los equipos sustraídos se solicita el bloqueo, lo que significa que la mitad de la población no inhabilita el dispositivo robado.

En la ceremonia con que se dio inicio a la campaña participaron Gonzalo Guerrero, subsecretario de Prevención del Delito; Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones; Alfie Ulloa, presidente de ChileTelcos (gremio que agrupa a las operadoras); además de representantes de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI) y fabricantes de celulares con sistema operativo Android de Google, Xiaomi y Samsung.

Las recomendaciones

La campaña “Teléfono robado, teléfono bloqueado”, entrega cuatro pasos que son claves para proceder ante estos delitos.

Conoce tu IMEI previamente. Es el código único de 15 dígitos que identifica cada dispositivo y hay dos formas para encontrarlo: marcando *#06* o bien en tu equipo ir a Configuración o Ajustes > Acerca del teléfono o General > Información > IMEI. Contacta a tu compañía móvil. Ante el robo o hurto de tu celular, acude a los teléfonos 24/7 disponibles por parte de las empresas para informar del robo. Ante el robo o hurto de tu celular, acude a los teléfonos 24/7 disponibles por parte de las empresas para informar del robo. La Subtel mantiene un listado en su web. Solicita el bloqueo de IMEI y SIM: Hay que bloquear los dos. El IMEI impide el uso del equipo físico, mientras que el SIM o chip protege el número telefónico. Ambos bloqueos dificultan la reventa de equipos robados y evitan el uso indebido de las líneas móviles e información personal. Haz la denuncia. Puede ser presentada ante Carabineros (presencialmente o por Comisaría Virtual) o PDI.

Según explicaron las autoridades, el bloqueo del IMEI impide que el dispositivo pueda utilizar redes móviles, mientras que el bloqueo del chip evita que terceros hagan uso del número telefónico. Ambas acciones son de vital importancia para frenar la circulación de equipos robados en el mercado informal e impedir estafas de suplantación de identidad, como la toma de control de cuentas (ATO), el phishing y el SIM swapping.

El subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, sostuvo que “el robo de celulares no se combate solo con más controles”.

“Para cortar este delito debemos romper el negocio que lo hace rentable. Cuando un celular robado se bloquea y queda inutilizado, pierde valor en el mercado ilegal y evitamos que pueda ser utilizado para cometer otros delitos, como estafas o fraudes”, explicó.

Guerrero insistió en el llamado a denunciar, asegurando que “cada denuncia puede ayudar a desbaratar bandas criminales”.

“Hacemos un llamado a denunciar el robo en Comisaría Virtual o en cualquier unidad policial y, si conocen puntos donde se comercializan celulares robados, entregar esa información de forma completamente anónima a través de Denuncia Seguro, marcando *4242”, señaló.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, por su parte, indicó que desde la Subtel estarán monitoreando que todas las compañías cuenten con canales gratuitos y disponibles 24/7 para bloquear tanto la línea (SIM) como el equipo (IMEI).

“Hoy el celular es mucho más que un dispositivo de comunicación: concentra información personal, financiera y privada de las personas. En Chile se roban cerca de 500 mil celulares al año, y solo la mitad se bloquea, lo que alimenta el mercado ilegal y deja espacio para fraudes electrónicos y uso indebido de datos. Por eso, la clave es actuar rápido: los usuarios pueden pedir el bloqueo inmediato sin denuncia previa, directamente a su compañía, y las empresas están obligadas a responder”, informó la autoridad.

Por su parte, el presidente ejecutivo de ChileTelcos, Alfie Ulloa, manifestó que “el robo del teléfono no solo significa la pérdida del equipo y la tarjeta SIM, también se arriesga información y la identidad digital”.

“La prevención y la acción oportuna son hoy las mejores herramientas para proteger a las personas y desincentivar este delito”, destacó el presidente del gremio de operadoras.

Ulloa además hizo ver que “antes de comprar un celular usado es importante verificar que no esté bloqueado, conocer el origen, evitar quedarse con un equipo que será bloqueado y ser cómplice en un ilícito".