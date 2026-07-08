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    ¿Suiza cortará la racha de Argentina? Guía para seguir a Lionel Messi y los cuartos de final del Mundial 2026

    Dos de los cuatro partidos de la siguiente fase irán por Chilevisión, sólo uno por Disney+ y todos por Directv y Paramount+. ¿Cuáles son? Toda la programación en la siguiente nota.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Lionel Messi celebra uno de sus tres goles ante Argelia. (Foto: Xinhua/Li Ming) Li Ming

    Este jueves 9 de julio comienzan los cuartos de final de la Copa del Mundo. Y los encargados de abrir esta fase serán Francia y Marruecos. Los galos, encabezados por Kylian Mbappé, buscarán meterse por tercera vez consecutiva entre los cuatro mejores de la competencia, pero al frente tendrán al duro equipo liderado por Achraf Hakimi.

    Un día después, el viernes 10 de julio, saltarán a la cancha de Los Ángeles, españoles y los belgas. La juventud de Lamine Yamal se verá enfrentada a la experiencia del portero Thibaut Courtois y la potencia de uno que entra para hacer goles, Romelu Lukaku.

    Todo culmina con la fecha doble del sábado 11 de julio. Por la tarde, se darán cita la Noruega de Erling Haaland y la Inglaterra de Harry Kane. Mientras que por la noche, Lionel Messi y Argentina verán si la navaja suiza de Granit Xhaka tiene filo o lo perdió en el complejo partido ante Colombia.

    Foto: Zhang Chen/Xinhua. Zhang Chen

    Guía para seguir a los cuartos de final del Mundial

    Francia vs. Marruecos (jueves, 16 horas)

    Los franceses quieren seguir siendo favoritos para llevarse el trofeo y los africanos desean demostrar por qué son una de las selecciones más emergentes del plantea. El duelo está programado para este jueves 9 de julio, a las 16 horas, en Boston y se podrá ver por las pantallas de Directv y Paramount+.

    España vs. Bélgica (viernes, 15 horas)

    Los hispanos vienen de eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo, mientras que los belgas golearon a Estados Unidos luego de la intervención de Donald Trump para que le borraran la tarjeta roja a Folarin Balogun. El cotejo se disputará este viernes 10 de julio, a las 15 horas, y será uno de los dos que dará Chilevisión. También se podrá sintonizar en Directv y Paramount+.

    Noruega vs. Inglaterra (sábado, 17 horas)

    El duelo entre europeos es sin duda uno de los más atractivos de los cuartos de final. Y dará inicio a una jornada sabatina imperdible para los amantes del fútbol. Erling Haaland y Harry Kane se enfrentarán en Miami, a las 17 horas, y sus goles llegarán a través de las señales de Directv y Paramount+.

    Argentina vs. Suiza (sábado, 21 horas)

    Lionel Messi y los transandinos irán en horario estelar este sábado 11 de julio. Al frente tendrán a los suizos y una muralla que ya fue capaz de sacar a los colombianos de la fiesta universal. Kansas es la ciudad elegida y Chilevisión lo llevará a la televisión abierta, Directv a la pagada y Paramount+ y Disney+ al streaming.

    Más sobre:Mundial 2026ArgentinaLionel MessiGuía TVMundialCHVFifa World CupFWCCuartos de FinalMbappeHarry KaneLamine Yamal

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