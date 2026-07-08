La Moneda recibe cerca de 700 personas en inédita apertura de paso peatonal por el bicentenario de la Presidencia

De manera inédita, el gobierno habilitó este miércoles el paso peatonal por el interior del Palacio de La Moneda, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República.

La apertura, que se desarrolló entre las 10.30 y las 12.30 horas y concitó a cerca de 700 personas -según Presidencia-, permitió que la ciudadanía volviera a transitar por el interior de la casa de gobierno, en un recorrido que permanecía cerrado al público desde la administración del expresidente Ricardo Lagos.

MARIO TELLEZ

En concreto, en el trayecto los visitantes pudieron conocer algunos de los espacios más emblemáticos del Palacio de La Moneda, como la fachada principal de calle Moneda; el Patio de los Cañones, que alberga las piezas históricas El Furioso y El Relámpago; y el Patio de los Naranjos, donde habitualmente se realizan actividades oficiales y puntos de prensa. Allí además se conserva la histórica fuente de agua construida en 1671, considerada como la primera que abasteció de agua potable a Santiago.

Desde el gobierno aseguran que la importancia de este hito es recordar “que La Moneda no solo ha sido el corazón político de Chile, sino también un espacio profundamente vinculado a la vida urbana”.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Con todo, esta no es la única iniciativa que forma parte de las actividades conmemorativas por los 200 años de la Presidencia de la República. La conmemoración continuará mañana con una ceremonia que será liderada por el Presidente José Antonio Kast desde la casa de gobierno.

Asimismo, durante la misma jornada se desarrollará un almuerzo a las 13.00 horas en Palacio, al cual están convocados los expresidentes. Gabriel Boric y el ahora Embajador de Chile en Misión Especial, Eduardo Frei, confirmaron su asistencia. También participará la viuda del expresidente Sebastián Piñera, Cecilia Morel. Por su parte, Ricardo Lagos está retirado de la vida pública. En tanto, Michelle Bachelet aún mantiene en duda su asistencia.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Luego, a eso de las 15.00 horas, habrá un acto en el Museo Histórico Nacional.