SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Esta obra recupera un espacio que estuvo abandonado por años”: comienza licitación para el Paseo Fluvial del río Mapocho

    El proyecto contempla un paseo urbano inundable de 5,2 kilómetros, que conectará a las comunas de Providencia y Santiago. Además, se instalarán luminarias, vegetación y espacios de permanencia.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El río Mapocho, uno de los espacios históricos y más característicos de la ciudad de Santiago, se prepara para una remodelación.

    El lunes el Gobierno Regional Metropolitano inició el proceso de licitación del proyecto Paseo Fluvial Río Mapocho, el que contará con una inversión superior a los $22 mil millones.

    Este proyecto contempla la construcción de un paseo urbano inundable de 5,2 kilómetros, que conectará a las comunas de Providencia y Santiago.

    “Esta es una obra que transforma la ciudad, recupera un espacio que estuvo abandonado por años y nos acerca a un Santiago más humano, más verde y más conectado”, señaló el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

    En concreto, el paseo se implementará en la ribera sur del lecho canalizado del Mapocho, habilitando la carpeta de rodado existente y ensanchándola hasta un ancho promedio de 4,8 m.

    El paseo tendrá tres tipologías de sección según las condiciones de cada tramo, donde se diferenciará la circulación peatonal (2,0–3,3 m) y ciclopaseo (2,5 m) con franjas de separación y zonas de permanencia tipo “playas” a lo largo del recorrido.

    Orrego destacó que esta obra “demuestra que es posible reconciliar a Santiago con su río, devolviéndole a la ciudadanía un lugar para caminar, pedalear, encontrarse y disfrutar la naturaleza en pleno corazón de la capital”.

    El paseo contará con seis accesos en la ribera del río, cuatro de ellos serán por escalera con salvaescaleras electromecánico y dos de tipo rampa, todos ellos tendrán accesibilidad universal.

    Además, desde el Gore precisaron que cada acceso tendrá un espacio de permanencia y encuentro en el nivel superior, articulándose con la ciclovía Mapocho 42K, los parques ribereños existentes y la trama urbana de su entorno.

    El proyecto también contempla paisajismo con especies nativas y de bajo consumo hídrico. El criterio -según indicó el Gore- será conservar toda la vegetación existente, evitando corte o traslado de árboles salvo casos excepcionales validados con cada municipio.

    La iluminación también está contemplada en las remodelaciones. El proyecto considera la instalación de luminarias tipo farol LED, luminarias lineales, proyectores, focos embutidos a piso IP68 y postes tipo Parque Forestal en los tramos correspondientes.

    Asimismo, se instalarán bancas individuales y de hormigón, bicicleteros, alcorques redondos, basureros, papeleros, segregadores y cortinas metálicas antivandalismo. En cuanto a la señalética, se contemplan tótems informativos y postes de advertencia en cada acceso.

    Desde el Gobierno de Santiago invitaron a las empresas a postular hasta el 1 de septiembre en Mercado Público, donde se encuentran los antecedentes y requisitos de la licitación.

    Más sobre:Río MapochoClaudio OrregoPaseo fluvialSantiagoProvidenciaPaseo Fluvial Río Mapocho

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Vallejo reaparece y embiste con fuertes críticas al gobierno de Kast por megaproyecto

    Apple amplía acuerdo con Broadcom por más de US$ 30.000 millones

    Diputados presentan proyecto para inhabilitar al Presidente y ministros del debate legislativo si hay conflictos de interés

    La Moneda recibe cerca de 700 personas en inédita apertura de paso peatonal por el bicentenario de la Presidencia

    El reacomodo del subsecretario José Francisco Lagos tras la partida de Sedini de la Segegob

    Ministra Leyton entra en el radar de la Fiscalía y querellantes presionan para abrir causa por sus chats con Hermosilla

    Lo más leído

    1.
    Carabineros reporta incumplimiento de arresto domiciliario total de Ángela Vivanco

    Carabineros reporta incumplimiento de arresto domiciliario total de Ángela Vivanco

    2.
    Ministra Leyton entra en el radar de la Fiscalía y querellantes presionan para abrir causa por sus chats con Hermosilla

    Ministra Leyton entra en el radar de la Fiscalía y querellantes presionan para abrir causa por sus chats con Hermosilla

    3.
    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    Propietario de la ex Fuente Alemana en comisión por el estallido social: “El gobierno de Sebastián Piñera nunca apoyó a Carabineros”

    4.
    “Es algo que jamás había pasado”: temporal golpea el sur y deja severos daños entre La Araucanía y Los Lagos

    “Es algo que jamás había pasado”: temporal golpea el sur y deja severos daños entre La Araucanía y Los Lagos

    5.
    Avanza bono de $30 mil por hijo: comisión aprueba por unanimidad proyecto para apoyar a familias vulnerables

    Avanza bono de $30 mil por hijo: comisión aprueba por unanimidad proyecto para apoyar a familias vulnerables

    6.
    Operativo conjunto de Fiscalía y PDI permite desarticular facción del Tren de Aragua y capturar más de 30 miembros

    Operativo conjunto de Fiscalía y PDI permite desarticular facción del Tren de Aragua y capturar más de 30 miembros

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Los beneficios que pueden solicitar las personas que están cesantes durante julio

    Los beneficios que pueden solicitar las personas que están cesantes durante julio

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes reciben el beneficio?

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Vallejo reaparece y embiste con fuertes críticas al gobierno de Kast por megaproyecto
    Chile

    Vallejo reaparece y embiste con fuertes críticas al gobierno de Kast por megaproyecto

    “Esta obra recupera un espacio que estuvo abandonado por años”: comienza licitación para el Paseo Fluvial del río Mapocho

    Diputados presentan proyecto para inhabilitar al Presidente y ministros del debate legislativo si hay conflictos de interés

    Apple amplía acuerdo con Broadcom por más de US$ 30.000 millones
    Negocios

    Apple amplía acuerdo con Broadcom por más de US$ 30.000 millones

    Megarreforma: Gobierno ingresa las indicaciones para reformular la Franqucia Tributaria del Sence

    Gremio de desarrolladores de viviendas sociales propone al biministro Mas cuatro medidas para reactivar inversión

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    Didier Deschamps y la designación de jueces argentinos para su duelo de cuartos: “Mi rival es Marruecos, no el árbitro”
    El Deportivo

    Didier Deschamps y la designación de jueces argentinos para su duelo de cuartos: “Mi rival es Marruecos, no el árbitro”

    Un gesto de Messi lo cambió todo: aciertos y pecados de una Argentina que se metió con épica en los cuartos del Mundial

    ¿Suiza cortará la racha de Argentina? Guía para seguir a Lionel Messi y los cuartos de final del Mundial 2026

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Favoritos, omisiones y sorpresas: a fondo en los Emmy 2026
    Cultura y entretención

    Favoritos, omisiones y sorpresas: a fondo en los Emmy 2026

    La reliquia oculta del “Rey de la Araucanía”: exhiben en Santiago la misteriosa daga de Antoine de Tounens

    Con The Pitt a la cabeza: revisa el listado de nominados a los Emmy 2026

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?
    Mundo

    Nuevas hostilidades en Medio Oriente: ¿Por qué el memorando de entendimiento entre EE.UU. e Irán podría ser letra muerta?

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

    Budín de zanahoria y almendras
    Paula

    Budín de zanahoria y almendras

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)