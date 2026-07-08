“Esta obra recupera un espacio que estuvo abandonado por años”: comienza licitación para el Paseo Fluvial del río Mapocho

El río Mapocho, uno de los espacios históricos y más característicos de la ciudad de Santiago, se prepara para una remodelación.

El lunes el Gobierno Regional Metropolitano inició el proceso de licitación del proyecto Paseo Fluvial Río Mapocho, el que contará con una inversión superior a los $22 mil millones.

Este proyecto contempla la construcción de un paseo urbano inundable de 5,2 kilómetros, que conectará a las comunas de Providencia y Santiago .

“Esta es una obra que transforma la ciudad, recupera un espacio que estuvo abandonado por años y nos acerca a un Santiago más humano, más verde y más conectado”, señaló el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

En concreto, el paseo se implementará en la ribera sur del lecho canalizado del Mapocho, habilitando la carpeta de rodado existente y ensanchándola hasta un ancho promedio de 4,8 m.

El paseo tendrá tres tipologías de sección según las condiciones de cada tramo, donde se diferenciará la circulación peatonal (2,0–3,3 m) y ciclopaseo (2,5 m) con franjas de separación y zonas de permanencia tipo “playas” a lo largo del recorrido.

Orrego destacó que esta obra “demuestra que es posible reconciliar a Santiago con su río, devolviéndole a la ciudadanía un lugar para caminar, pedalear, encontrarse y disfrutar la naturaleza en pleno corazón de la capital ”.

El paseo contará con seis accesos en la ribera del río, cuatro de ellos serán por escalera con salvaescaleras electromecánico y dos de tipo rampa, todos ellos tendrán accesibilidad universal.

Además, desde el Gore precisaron que cada acceso tendrá un espacio de permanencia y encuentro en el nivel superior , articulándose con la ciclovía Mapocho 42K, los parques ribereños existentes y la trama urbana de su entorno.

El proyecto también contempla paisajismo con especies nativas y de bajo consumo hídrico. El criterio -según indicó el Gore- será conservar toda la vegetación existente, evitando corte o traslado de árboles salvo casos excepcionales validados con cada municipio.

La iluminación también está contemplada en las remodelaciones. El proyecto considera la instalación de luminarias tipo farol LED, luminarias lineales, proyectores, focos embutidos a piso IP68 y postes tipo Parque Forestal en los tramos correspondientes.

Asimismo, se instalarán bancas individuales y de hormigón, bicicleteros, alcorques redondos, basureros, papeleros, segregadores y cortinas metálicas antivandalismo. En cuanto a la señalética, se contemplan tótems informativos y postes de advertencia en cada acceso.

Desde el Gobierno de Santiago invitaron a las empresas a postular hasta el 1 de septiembre en Mercado Público, donde se encuentran los antecedentes y requisitos de la licitación.