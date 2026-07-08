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    Vodanovic responde a Cicardini por conversaciones sobre la megarreforma: “Decir que mentimos o que vamos a coludirnos con Quiroz es falso”

    La senadora socialista Daniella Cicardini acusó a la presidenta del partido de buscar un acuerdo a espaldas de la colectividad con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, de tal forma de no llevar al Tribunal Constitucional el apartado del proyecto sobre invariabilidad tributaria.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Vodanovic responde a Cicardini por conversaciones sobre la megarreforma: “Decir que mentimos o que vamos a coludirnos con Quiroz es falso”

    La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, respondió a través de una declaración pública las críticas por parte de la senadora Daniella Cicardini (PS), quien la acusó este miércoles de mantener conversaciones con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a espaldas del partido respecto a la megarreforma.

    La senadora por Atacama acusó a Vodanovic de “coludirse” con el jefe de las arcas fiscales para negociar la opción de no llevar al Tribunal Constitucional el apartado de la megarreforma referido a la invariabilidad tributaria.

    Me he enterado por redes sociales de un video de mi compañera de partido y de bancada, la senadora Cicardini, en que se me acusa de mentir y de llevar una negociación a espaldas de la ciudadanía. Eso no es efectivo”, comenzó señalando la senadora por el Maule.

    “Como senadora asistí a una mesa en el Senado, citada por la presidenta del Senado, acompañando al jefe de bancada socialista, Dr. Juan Luis Castro, junto a senadoras y senadores de todos los partidos (PPD, FA, PC, PL y DC). No ha habido acuerdo alguno, y las conversaciones se realizaron en el Senado de la República. Decir que mentimos o que vamos a coludirnos con Quiroz es falso y desproporcionado”, añadió la legisladora sobre el asunto.

    Recordando la votación de los senadores socialista en contra del proyecto en general y de ella misma en la Comisión de Hacienda, Vodanovic enfatizó: “Ahí están los votos, que son los que hablan”.

    Como presidenta del partido, me corresponde dialogar. Lo que no puede ser es que, por hacer mi trabajo parlamentario, sean los propios compañeros quienes salgan a reclamar por la prensa sin conversar primero con nosotros. Eso no daña mi imagen pública, que es lo de menos: daña al PS de Chile y nuestra capacidad de incidir en una reforma de enorme relevancia social”, continuó sobre el asunto.

    Resaltando sus más de 30 años de militancia y su compromiso con los acuerdos, la presidenta de la colectividad enfatizó que el partido “no debe verse envuelto en estas discusiones, sino pelear por Chile. Si hay que pelear, peleemos contra el proyecto y sus efectos: defendamos a los trabajadores, a las mujeres rurales. Causas hay muchas. Las demás son peleas inútiles, sin ningún impacto en la decisión que ya tomó este gobierno de beneficiar a los que más tienen”.

    Sin duda que siempre puede faltar más diálogo, y el PS tiene su institucionalidad, la mesa, la CP y su Comité Central. Los llamo a la discusión fraterna, y a jamás desertar”, concluyó Vodanovic.

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