Los desvíos de tránsito en la Alameda para este jueves por el Juramento a la Bandera. Foto referencial de archivo

Para este 9 de julio se encuentra programada la ceremonia de Juramento a la Bandera del Ejército de Chile, motivo por el que se informó de una serie de desvíos de tránsito a implementar en las próximas horas.

Las modificaciones en las calles comenzarán a las 7:00 horas de este jueves en el sector central de Santiago, en Alameda entre Manuel Rodríguez y Mac Iver.

Según informó el sitio TransporteInforma de la Región Metropolitana, los desvíos cambiarán la circulación tanto de vehículos particulares como de locomoción colectiva.

Dicha medida fue informada desde Carabineros por la realización del acto oficial en la explanada frente a la Plaza de la Ciudadanía y Plaza de La Cultura.

La recomendación de parte de las autoridades es a considerar el uso de vías alternativas alejadas de los desvíos, ante la posibilidad de alta congestión vehicular.

Desvíos de tránsito por Juramento a la Bandera

A continuación el mapa informado desde Carabineros con los desvíos de tránsito para este jueves 9 de julio desde las 07:00 horas .