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    Los desvíos de tránsito en la Alameda para este jueves por el Juramento a la Bandera

    Revisa los cortes de calles del 9 de julio para vehículos particulares y locomoción colectiva.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Los desvíos de tránsito en la Alameda para este jueves por el Juramento a la Bandera. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Para este 9 de julio se encuentra programada la ceremonia de Juramento a la Bandera del Ejército de Chile, motivo por el que se informó de una serie de desvíos de tránsito a implementar en las próximas horas.

    Las modificaciones en las calles comenzarán a las 7:00 horas de este jueves en el sector central de Santiago, en Alameda entre Manuel Rodríguez y Mac Iver.

    Según informó el sitio TransporteInforma de la Región Metropolitana, los desvíos cambiarán la circulación tanto de vehículos particulares como de locomoción colectiva.

    Dicha medida fue informada desde Carabineros por la realización del acto oficial en la explanada frente a la Plaza de la Ciudadanía y Plaza de La Cultura.

    La recomendación de parte de las autoridades es a considerar el uso de vías alternativas alejadas de los desvíos, ante la posibilidad de alta congestión vehicular.

    Desvíos de tránsito por Juramento a la Bandera

    A continuación el mapa informado desde Carabineros con los desvíos de tránsito para este jueves 9 de julio desde las 07:00 horas.

    Cortes de tránsito por Juramento a la Bandera 2026. Foto: Carabineros
    Más sobre:TránsitoDesvíos de tránsitoDesvíosCortes de callesRMSantiagoRegión MetropolitanaAlamedaJueves9 de julioJuramento a la BanderaCeremonia

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