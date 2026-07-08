El adiós infinito de Elton John

Ahora sí. Tres años después de concluida la gira de despedida Farewell Yellow Brick Road, Sir Elton John sorprende al anunciar un acotado regreso a la carretera con dos shows. Los últimos de su largo adiós a los escenarios.

Las presentaciones están agendadas en el Estadio Banorte de la Ciudad de México los días 2 y 3 de octubre. “La velada está concebida como una emotiva celebración en honor al artista y a una ciudad que ha conservado su memoria y celebrado su música durante años”, señala el comunicado de prensa.

Se trata de un regreso acotado que según el hombre de Rocketman, tiene que ver con un anhelo que se vio truncado con la pandemia. “Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida, lo que hace que este regreso sea especialmente significativo”, comenta el músico en el mismo comunicado.

La primera vez que Elton John estuvo en México fue en 1992, en un concierto en el Estadio Azteca como parte de la gira The One que reunió una audiencia de 90.000 personas. Su última vez fue hace 12 años, en 2012, con dos presentaciones en el Auditorio Nacional. “Ciudad de México siempre ha ocupado un lugar especial en mi corazón”, detalla.

Elton John

Aun tras este show, Elton John tendrá presentaciones acotadas. Lo siguiente será su participación como cabeza de cartel en Rock in Rio, el célebre festival brasileño. El inglés tocará en el Palco Mundo, el imponente escenario principal, el próximo 7 de septiembre. Aquella sería su despedida de América Latina.

“Siempre lo he pasado de maravilla cuando hemos tocado en Brasil -comentó Sir Elton en un comunicado-. No pude ir a Sudamérica para la gira de despedida, así que cuando Rock In Rio me invitó a tocar, acepté de inmediato. Adoro a mis fans brasileños, ocupan un lugar muy especial en mi corazón“.

La despedida de los escenarios arrancó en septiembre de 2018 con éxito de audiencia y crítica. Según los archivos de Billboard hizo historia al superar la marca de los 800 millones de dólares en ganancias. La gira incluyó una pasada como cabeza de cartel en el afamado Pyramid Stage del festival Glastonbury.

Inicialmente, la gira estaba programada para concluir en 2021, pero la pandemia de COVID-19, junto con una lesión de cadera lo obligó a posponer sus fechas restantes en Europa y el Reino Unido en ese mismo año. Y así, la gira se extendió hasta 2023, cuando concluyó con una presentación en el Tele2 Arena de Estocolmo, Suecia.

El tour tuvo algunos productos derivados. El último concierto en EE.UU., el 20 de noviembre de 2022 en el Dodger Stadium, se transmitió en vivo por la plataforma Disney+ como Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium. Un show especial que contó con la participación de Brandi Carlile, Kiki Dee y Dua Lipa y con la presencia en el público de Paul McCartney, Mick Jagger, Taron Egerton (el actor que lo interpretó en la biopic Rocketman) y Jude Law.

Desde entonces, el músico ha hecho algunas apariciones esporádicas; el año pasado participó en un programa televisado desde el London Palladium y luego participó en el homenaje a Brian Wilson, tocando God Only Knows en la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll de 2025.

De acuerdo con el sitio oficial del artista, la venta de entradas para la despedida de México comenzará con una preventa exclusiva para clientes Banco Banorte, el 13 de julio al mediodía. Luego, el 15 de julio, tendrá lugar la preventa para miembros del Rocket Club, la comunidad oficial de fans de Elton John. La venta general iniciará el jueves 16 de junio al mediodía y las entradas se venderán a través de la plataforma Superboletos.