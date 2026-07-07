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    Ringo Starr y Rain: ¿su mejor interpretación como baterista en The Beatles?

    Hoy se conmemora el cumpleaños de Ringo Starr. Analizamos "Rain", el corte de 1966 marcado por las grabaciones en reversa y la interpretación en batería que obsesionó al propio músico. Puede que sea su mejor performance como percusionista en los Fab Four. ¿Qué opinaba él?

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    Ringo Starr y Rain: ¿su mejor interpretación como baterista en The Beatles?

    “En un momento me pareció que era otro quien tocaba, ¡estaba como poseído! Es mi interpretación favorita, creo que toqué increíble". La frase es de Ringo Starr, citada en el libro Los Beatles - Desde el comienzo (1962-1966), de Sergio Marchi y Fernando Blanco, y se refiere al single Rain, de 1966.

    En rigor, era el lado B del sencillo Paperback Writer, que The Beatles compusieron durante las sesiones del fundamental álbum Revolver. Acaso es la demostración de que -a diferencia de lo que suele decirse, sin fundamento- Ringo era un excelente baterista.

    Compuesta fundamentalmente por John Lennon, Rain fue una de las demostraciones de la fiebre que poseía a los Beatles por entonces, la de las grabaciones en reversa, que es muy audible en el Revolver. “La mitad de las ideas musicales que he tenido han sido casuales -señaló Lennon citado en el volumen The Beatles Anthology-. Descubrí la guitarra hacia atrás con Rain. La canción trataba sobre la gente que no para de quejarse del mal tiempo. Me llevé las grabaciones a casa para ver qué truco podía añadir, porque no acababa de convencer por... Llegué a casa colocado de marihuana y, como suelo hacer, escuché lo que habíamos grabado aquel día. No sé cómo, puse la cinta hacia atrás y me quedé allí sentado, extasiado, con los auriculares puestos y un gran porro de hachís".

    “Al día siguiente entré corriendo y dije: ‘Ya sé qué hacer con esto, ya lo sé... ¡Escuchad!’. Y los hice sonar a todos del revés. Yo quería grabar toda la canción hacia atrás. Acabamos dejando hacia atrás sólo un trozo de la voz del final y la mitad de la guitarra".

    En su estilo, Lennon justificó el invento de una manera muy particular: “Fue un regalo de Dios, de Jah, en realidad, el dios de la marihuana. Jah me hizo ese regalo. La primera grabación hacia atrás jamás incluida en un disco. Antes que Hendrix, antes que The Who, antes que ningún otro hijo puta. Quizás aquello de ‘they’re coming to take me away, haha’ saliera antes que Rain, pero no era lo mismo. I’m Only Sleeping también tiene guitarras hacia atrás".

    Pero Paul McCartney también reclama su parte del pastel. Así lo comentó en el Anthology: “No creo que Rain fuera sólo de John. La compusimos mano a mano. Tiene el sello vocal de John y su sensibilidad, pero es la colaboración la que le da el carácter. Creo que se dice muy a la ligera: ésta es de John, ésta es de Paul. Paul hace baladas, John temas rockeros. John es el duro, Paul es el blando. Todo eso es una falacia. Había canciones que eran principalmente mías y otras que, claramente, eran colaboraciones con John, en las cuales habíamos trabajado mano a mano durante horas. Después había otras principalmente de John. La cosa se divide no se sabe bien dónde, pero hacia la mitad".

    “Recuerdo que para Rain no encontrábamos un acompañamiento y al final decidimos tocarlo rápido y después ralentizarlo. Por eso suena tan pastoso. Tuvimos que tocar deprisa y con precisión, pero no creo que fuese idea de John. No recuerdo de quién fue, pero trabajábamos en colaboración. Supongo que en el fondo cada cual pensaba: Strawberry Fields es mía, Penny Lane es tuya. En realidad empezamos a decirlo, pero antes de eso, con temas como Rain, lo que cuenta es que todos queríamos hacer algo así, John no era el único. Yo diría que fue como si todos hubiéramos dado con una excusa para seguirle".

    Durante las sesiones de Rain, Ringo demostró su categoría firmando acaso su mejor interpretación de toda su carrera. “Ahí comencé a tocar redobles haciendo el primer golpe en el hi-hat, en vez de empezar en un casco de la batería. Rain es el mejor de todos los temas que hice, me vuela la cabeza. Se sale del marco. Me conozco y sé lo que toco, y Rain es una cosa aparte”.

    Para Ringo, en esa época el grupo pasaba por una muy buena etapa en el trabajo de estudio, lo cual seguro influyó en su performance de Rain. "Revolver tiene la calidad del Rubber Soul porque es la secuela. Comenzábamos a encontrarnos a nosotros mismos en el estudio. Estábamos descubriendo lo que podíamos hacer sólo nosotros cuatro con los instrumentos. El overdubbing mejoró, aunque siempre era un poco limitado por la falta de pistas. Las canciones ganaron en interés porque los efectos también eran más interesantes", comentó en el Anthology.

    Eso sí, el baterista también reconoció que las sustancias como el ácido y la hierba hicieron lo suyo: “Me parece que las drogas hicieron más de las suyas en este álbum. Tampoco es que estuviéramos metidos en nada duro; sólo lo de costumbre: marihuana y ácido. Hoy día tengo la sensación de que, aunque es verdad que tomamos algunas drogas, nunca nos pasamos durante las sesiones. Trabajábamos duro. Ése es otro punto a favor de The Beatles: trabajábamos como burros para hacerlo bien”.

    Con el paso de los años, Ringo ha matizado su mirada sobre Rain. Por ejemplo, en 2015 le dijo a la revista Goldmine Magazine. “No es mi mejor interpretación; es simplemente diferente. Toqué Rain y nunca he vuelto a tocar así desde entonces ni antes. Es muy compleja para mí“.

    “Siempre tiendo a hacer el redoble a medio tiempo, mientras que con esa canción fue a toda velocidad (golpea sus manos) ¡rápido! Si alguien me pregunta sobre mi interpretación de batería más extraña, es Rain. No creo que sea la mejor que he tocado ni la más ingeniosa, pero sin duda es diferente al 99 por ciento de todo lo demás que he tocado".

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